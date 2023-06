Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén

8 junio, 2023

Entre sus obras se encuentran Sapiens: De animales a dioses, Homo Deus: Breve historia del mañana​ y 21 lecciones para el siglo XXI. ​

Nació en una familia judía secular con raíces en Europa oriental.​ Su abuela polaca emigró de Polonia y llegó a Palestina en 1934, según relató en 2018. Creció en Haifa. ​ Entre las cuestiones que marcan su pensamiento señala la necesidad de no dar ninguna opinión por sentada. Otra influencia ha sido la caída del muro de Berlín en 1989 que vivió cuando era adolescente.​ Comenzó a estudiar historia y relaciones internacionales a los 17 años. ​ Es especialista en historia medieval y militar. A los 22 completó su maestría en el departamento de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra con un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los guerreros del siglo xx.​ A los 29 años dio una conferencia en el departamento donde estudió y a los 32 obtuvo el puesto de profesor titular. Tras la publicación del libro Sapiens. De animales a dioses, Una breve historia de la humanidad fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Jóvenes.

Empezó a utilizar su segundo nombre, Noah, para distinguirse de un historiador del pueblo judío también llamado Yuval Harari en la Universidad de Jerusalén y lo mantuvo cuando se mudó a la Universidad Ben-Gurión.

Desde entonces ha publicado varios libros y artículos en inglés y francés sobre cuestiones militares medievales como Special Operations in the Age of Chivalry 1100-1550, The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture, The Concept of “Decisive Battles” in World History, Armchairs, Coffee and Authority: Eye-witnesses and Flesh-witnesses Speak about War, 1100-2000.

Su libro Sapiens: Una breve historia de la humanidad le dio fama internacional.​ Este texto fue publicado inicialmente en hebreo y después traducido a más de 40 idiomas. El texto se refiere a la historia de la humanidad con una mirada global desde el principio de la evolución del Homo sapiens, la Edad de Piedra, hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. “Ahora que tenemos un mundo más global, necesitas la historia del mundo, no de un país o religión en particular, sino la historia de la humanidad en general” explica.

Sapiens cobró notoriedad primero en Israel y después en Europa.

El autor también ha propuesto una serie de conferencias en línea gratuitas titulada “Breve historia de la humanidad”.​ Más de 100.000 personas se han inscrito a sus conferencias en la plataforma “TED”.

En su libro Homo Deus: Breve historia del mañana se desarrollan ideas sobre un mundo futuro no tan lejano del actual en el cual nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos. El autor explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial.

Pensamiento

Narrativas

La principal tesis de Harari es “el poder de las narrativas”. La historia humana ha sido construida por las narrativas, los mitos y las creencias compartidas por los grupos sociales. Gracias al poder imaginativo de narrativas colectivas, las sociedades fueron capaces de organizarse en torno a una narrativa que es el resultado de una lucha social por el significado. La capacidad de los humanos para creer en historias en común es lo que ha permitido la cooperación y la coordinación entre grandes grupos de personas. Esta idea tiene antecedentes en libros como La narración de lo invisible publicado en 2005. ​

Epicureísmo

En sus libros, sobre todo Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, Harari expone cómo en la sociedad actual el epicureísmo sería la filosofía dominante; indica que “en los tiempos antiguos mucha gente rechazó el epicureísmo, pero hoy en día se ha convertido en la opinión generalizada” en la sociedad occidental por su carácter ilustrado, racional y también por su poderío económico y militar. El epicureísmo tiene como señas de identidad básicas el alejamiento en la creencia en dioses, la ausencia de temor a la muerte, el materialismo del mundo existente, la satisfacción razonable del placer sin caer en el deseo ni en el miedo y la práctica de la razón como guía de conocimiento. Harari expone en sus libros la evolución del ser humano hasta alcanzar en los tiempos presentes una posición privilegiada que le obligaría a ser consecuente con su humanidad globalizada y compleja en la que una de las pocas guías debe ser la educación abierta, el abandono de los relatos parciales e inútiles de la religión, el nacionalismo y muchos otros, la lucha contra el dolor individual y social innecesario, y la asunción responsable de los nuevos retos biotecnológicos y bioinformáticos.

Dataísmo

En su libro de 2016 Homo Deus: Breve historia del mañana, Harari lleva la idea del dataísmo más lejos, ubicándola en su contexto histórico. Argumenta que todas las estructuras políticas o sociales competidoras pueden ser vistas como sistemas de procesamiento de datos: “El dataísmo declara que el universo consiste en flujos de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos”.​ Recientemente, en el año 2020 el autor tuvo una plática con Mark Zuckerberg donde afirmó que por su estructura política y económica Honduras desaparecería en el 2050, revelando información importante de dicho estudio.

Vida personal

Harari es un hombre abiertamente gay. En 2002, al volver de su doctorado en Oxford, conoció a su actual compañero y manager Itzik Yahav, a quien llama “mi internet de todas las cosas”.​ Harari, quien se dice convencido de las bondades de la nutrición vegana, vive con su marido en Karmei Yosef, un moshav cerca de Jerusalén, y practica la meditación vipassana.

Fuente: Wikipedia