Artistas buscan crean un Grammy para la música judía

27 febrero, 2023

Los amigos Joanie Leeds y Mikey Pauker dicen que la música judía de EE. UU. está experimentando un renacimiento, y quieren que se reconozca en los importantes premios.

Joanie Leeds, ganadora de un Grammy en Nueva York, y Mikey Pauker, artista de rock devocional de California, están trabajando para agregar el “mejor álbum de música judía” a los premios Grammy. Planean presentar su propuesta a la Academia de Grabación, el organismo que gobierna los Grammy, antes del 1° de marzo.

En el pasado, los álbumes de tradición judía eran nominados a una variedad de categoría, como la mejor música mundial contemporánea. Pero, a veces, los músicos judíos están apartados de otros rubros.

“’Judío’ es complicado, porque no es solo una religión como el cristianismo”, dijo Leeds. “También es una cultura”. Para fortalecer su propuesta, la pareja consultó con rabinos y educadores judíos sobre lo que constituye la música judía. “Estamos haciendo todo lo posible para ser lo más claros e inclusivos posible, porque no todos saben que la música judía es diversa”, añadió Pauker. “Es transdenominacional, se basa en la espiritualidad, se basa en la cultura y no es solo Askenazí”.

En su proyecto, los músicos luchan por una nueva categorías que englobará la música judía religiosa, como también la secular. Los álbumes con temas cristianos no serían elegibles en esta ocasión.

“Necesita tener algún tipo de contenido judío para que sea música judía”, manifestó Leeds. “Si hay una canción en Israel sobre un tipo que conoce a una chica en un bar, o lo que sea que no tiene base en el texto o la liturgia ni nada, entonces no se consideraría música judía. Nuestro objetivo es realmente educar no solo a la Academia de Grabación sobre qué es la música judía, sino también educar al público sobre qué es la música judía”.

Por último, esta no es la primera vez que aplican para solicitar esta modificación/adición. Pero, a diferencia de recientes pedidos, la producción constante de música judía de alta calidad se dio en los últimos años.