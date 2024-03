VIDEO hoy en directo: Hamás el representante del Maligno en la tierra rechaza un acuerdo ¿Por qué?

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

El par de días de Biden y Harris sobre el acuerdo de rehenes con Hamás ha fracasado como era más que predecible. El padre de Hamás no puede acordar nada con la Luz ¿Tienen alguna relación la luz con las tinieblas? No, imposible bajo todo punto de vista. No hay acuerdo con el Maligno y aquellos que conocemos como hijos de las tinieblas. Toda insistencia en hacer pactos con Hamás está abocado al fracaso, la decepción y la muerte en última instancia. Con el Mal no se habla se la aplasta. En la guerra entre Israel y los representantes del Maligno en la tierra, entiéndase Hamás, no puede existir relación alguna que pretenda liberar a los secuestrados. Lo único que se consigue es darle tiempo para que Mal y Hamás crezca y siga asesinando.

Todos los ingenuos que abogan por pactar una solución dialogada con Hamás no se dan cuenta que están pactando con el mismo Diablo crean o no crean que existe. La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué decimos que Hamás es el representante del Maligno en la tierra? Si lo quiere saber y estar preparado para enfrentarse al mal en todas sus formas le esperamos hoy en el programa en directo que realizamos todos los días.

