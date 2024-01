VIDEO hoy en directo: Campos de concentración de Hamás gestionados por UNWRA

A las 19:00 horas en España, hora de Israel 20:00, hora de Argentina 15:00, Hora de Florida 14:00, hora de California 10:00.

El escándalo mundial de encontrar entre los miembros de UNWRA a los terroristas que perpetraron la masacre del 7 de octubre ha generado tal revuelo entre los donantes más fuertes que mantienen la ONU y por ende a UNWRA han decidido cortar la financiación.

Tal miedo ha entrado en los dirigentes de UNWRA que han clamado al “cielo” de la ONU para que no les quiten las subvenciones que mantienen el entramado terrorista que representa UNWRA. Las escuelas que gestiona UNWRA en Gaza son controladas por Hamás. No hay una sola escuela en Gaza o cualquiera otra organización que no controle Hamás.

En la práctica las escuelas UNWRA han servido como una especie de campos de concentración, al estilo nazi, en el que han estado secuestrados los israelíes que fueron sacados de Israel el ya mencionado 7 de octubre ¿Seguirá la ONU recaudando fondos para que UNWRA siga siendo los carceleros de los secuestrados?

Los campos de concentración de UNWRA son de dos tipos los que están en la superficie de Gaza y los que están en los túneles que no dejan de ser los campos de concentración de Hamás gestionados por UNWRA.

