Una delegación saudita visitará la Autoridad Palestina para abordar la normalización con Israel

26 septiembre, 2023

Una delegación saudita visitará esta semana la Autoridad Palestina para reunirse en Ramala con el presidente palestino, Mahmud Abbás, cuando el acuerdo de normalización con Israel está cada vez más cerca.

Se trata de la primera visita de una delegación saudita de alto nivel a territorio controlado por la Autoridad Palestina (AP) desde 1967, cuando Israel liberó Judea y Samaria (Cisjordania).



La delegación estará encabezada por el embajador saudita en Jordania, Nayef al Sudairi, nombrado el mes pasado como el primer embajador no residente de Riad en la Autoridad Palestina y su primer cónsul general no residente en Jerusalén, una muestra del interés saudita en estar más presente en la zona.



«Damos la bienvenida a su excelencia el embajador del reino de Arabia Saudi ante el Estado de Palestina, quien presentará sus credenciales oficiales a su excelencia el presidente Mahmud Abás dentro de unos días», manifestó el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheikh.



La visita se produce cuando Israel y Arabia Saudita están cada vez más cerca de firmar un acuerdo para el establecimiento de relaciones diplomáticas, mediado por Estados Unidos, que haría que Riad renunciara a su histórica demanda de un Estado palestino antes de la normalización.



Sin embargo, los sauditas sí están exigiendo importantes concesiones israelíes para los palestinos como parte del acuerdo, según filtraciones de las partes interesadas.



Para el primer ministro, Benjamín Netanyahu, la normalización con Arabia Saudita es su declarada prioridad en política exterior y un paso fundamental para expandir y reforzar los Acuerdos de Abraham, por los que Israel entabló relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, en 2020.



El liderazgo palestino tildó esos acuerdos como «traición» y «puñalada por la espalda» del mundo árabe, pero su oposición frontal a los mismos no le ha servido de nada y, ante la previsible normalización con Arabia Saudita, la AP ha optado por implicarse y usar a los sauditas para lograr algunas concesiones, aunque la cristalización de un Estado palestino se perfila como improbable.



Después de meses de tira y afloja, el acuerdo parece estar «cada vez más cerca», según confesó el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman en una entrevista a Fox News; mientras que Netanyahu dedicó gran parte de su discurso en la Asamblea General de la ONU a promocionar el posible acuerdo con Riad y sus efectos en la región.



«Israel está en la cúspide de un acuerdo de paz histórico con los sauditas, un acuerdo que transformará el Medio Oriente y alentaría a otros estados árabes a normalizar sus relaciones con Israel», afirmó Netanyahu, que también habló de «mejoras en las perspectivas de paz con los palestinos». Aurora y EFE