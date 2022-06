Una banda israelí-siria trae melodías de Medio Oriente a Alemania

1 junio, 2022

El Proyecto Kayan está formado por un druso, un judío y un musulmán. Reflejan la diversidad de su región natal.

Una banda israelí-siria la conforman la cantante Eden Cami, el bajista judío israelí Or Rozenfeld y un miembro de la banda siria Wassim Mukdad. Residentes de Alemania, cautivan a la audiencia en un viaje musical por Medio Oriente.

“Nos tomó 3.500 kilómetros poder encontrarnos, aunque es como un viaje de dos horas en automóvil”, dijo Mukdad, de 37 años. Se refirió a la distancia teórica en automóvil entre sus hogares en la vecina Siria e Israel. “Las fronteras en el Medio Oriente son lugares para separar a las personas”.

Mukdad llegó a Berlín en 2016 como un refugiado que fue torturado durante la guerra civil siria. Por su parte, Cami, de 35 años, árabe y de la minoría drusa del norte israelí, llegó a la capital alemana en busca de una nueva vida.

Por otro lado, Rozenfeld es nieto de sobrevivientes del Holocausto y vino en busca de un lugar asequible y cosmopolita. Su meta es ganarse la vida como música sin buscar otro trabajo. Y el baterista, el que sumó último, se llama Borys Slowikowski, es polaco y llegó como inmigrante.

Kayan Proyect es una banda que comenzó en 2017. Kayan es el tema de su música y la unión. Al crear y tocar canciones, aprenden cuánto tienen en común y cuán cercanas están las raíces de sus culturas e idiomas a pesar de todo el odio con el que crecieron.

“Como músicos, todos somos muy similares”, añade Rozenfeld, de 32 años. “Ni siquiera nos llamaría una banda mixta porque ‘mixto’ es solo un concepto si pones la etnicidad primero, pero nosotros ponemos nuestra música primero”.

“Definitivamente sueño con ellos, canto con ellos, pienso en ellos y siento en ellos”, afirmó Cami a The Associated Press. “Me parece una forma muy interesante de vivir una identidad que es compleja, que no es una sola cosa. Y me siento muy feliz de expresarlo en el arte”.

Muchos de los temas que tocan eran conocidos por ser melodías árabes o israelíes. Algunas las escribieron ellos mismos. Al ser invitados a la semana inaugural del “Jewish Theatre Boat MS Goldberg”, presentaron arte de cultura judía en un barco.