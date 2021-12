Un representante de Jabad Lubavitch en Japón combina la tradición judía de Jánuca con la industria del país asiático

6 diciembre, 2021

El rabino Moti Grumach, uno de los enviados de Jabad en Japón, ayuda a cubrir las necesidades japonesas a través de la festividad judía.

Moti Grumach, uno de los representantes de Jabad Lubavitch en Japón, unió a la industria de ese país con la tradición judía. Los warosoku son velas de origen vegetal que se fabrican en grandes cantidades en la ciudad de Kioto. La comunidad judía allí las utiliza celebrar la festividad de Jánuca.

Grumach se mudó a Japón hace tres años, más precisamente a la ciudad de Kioto. Allí es el responsable de una de las cuatro Casas Jabad que hay en el país. Con la implementación de los warosoku, el rabino busca satisfacer la necesidad de la comunidad judía de tener velas para Jánuca, y a la vez ayudar a la industria local.

Los warosoku son una tradición japonesa, se fabrican hace cientos de años, y a mano, no participan máquinas del proceso. Durante la pandemia, las empresas locales que fabrican estos elementos sufrieron fuertemente las consecuencias económicas. Por eso, cuando un miembro de la comunidad judía en Japón le contó a Grumach de estas velas, no dudó en accionar al respecto.

Estas velas especiales se diferencian de las comunes en que tienen una luz más clara, y también expiden menos humo cuando son encendidas. Además, pueden ser talladas con diferentes formas, y Grumach las encargó para que se parezcan a los tradicionales dreidels y a las sufganiot, típico alimento de Jánuca.