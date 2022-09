Un nuevo libro sobre la presidencia de Trump asegura que le ofreció Judea y Samaria al rey de Jordania

16 septiembre, 2022

Trump parecía "no darse cuenta de que la medida podría tener un efecto potencialmente desestabilizador en Jordania", según una publicación sobre los años de su presidencia.

El expresidente estadounidense Donald Trump ofreció el control de Judea y Samaria (Cisjordania) al rey Abdullah II de Jordania. La propuesta, impactante, llevó al rey a pensar que «estaba sufriendo un infarto», según un nuevo libro que repasa la presidencia del republicano.

Trump ofreció el «gran trato» al rey en enero de 2018, según extractos de un libro publicados por el medio The Washington Post, opositor a Trump.

El informe señala que Trump parecía «no darse cuenta de que la medida podría tener un efecto potencialmente desestabilizador en Jordania». “Pensé que estaba teniendo un ataque al corazón”, dijo Abdullah II a un amigo estadounidense más tarde ese mismo año. “No podía respirar. Estaba doblado en dos”, agregó.

El libro cuenta que Trump creía que «le haría un favor» al rey con la oferta, aparentemente sin comprender sus implicaciones más amplias, o el hecho de que estaba ofreciendo tierras que no pertenecen a Estados Unidos. El informe no dijo si Israel estaba al tanto de la oferta en ese momento.

La propuesta informada se produjo poco después de que Trump proclamara formalmente a Jerusalén como la capital de Israel y anunciara el plan de trasladar allí la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv.

Dos años más tarde, el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu anunció sus planes para que Israel anexara partes de Judea y Samaria, una propuesta que finalmente fue archivada.

El informe del Washington Post se extrajo del próximo libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, en coautoría de la escritora del New Yorker Susan Glasser y Peter Baker, corresponsal en la Casa Blanca de The New York Times.