Un esfuerzo global para la restauración de los ecosistemas

Se celebrará del 27 de noviembre al 1° de diciembre de 2022 en el Instituto Jacob Blaustein de Investigación sobre el Desierto de la Universidad Ben-Gurion en Sde Boker.

Están cordialmente invitados a la Conferencia sobre Tierras Áridas, Desiertos y Desertificación que se celebrará del 27 de noviembre al 1° de diciembre de 2022 en el Instituto Jacob Blaustein de Investigación sobre el Desierto de la Universidad Ben-Gurion en Sde Boker.

¿Las energías renovables reconfigurarán los paisajes de los países? ¿Qué tecnologías innovadoras podrán resolver la inminente crisis alimentaria mundial? ¿Cómo afectarán las guerras, como la que asola Ucrania, a la seguridad alimentaria de los países en el futuro? ¿Qué papel desempeña el desierto israelí en la solución global del cambio climático y la desertificación?

Todas estas preguntas y otras más se debatirán en la mayor conferencia internacional sobre desertificación del mundo, que se celebrará a finales de mes en el Instituto Jacob Blaustein de Investigación sobre el Desierto de la Universidad Ben-Gurion del Néguev. Más de 250 ponentes de más de 45 países participarán en más de 50 paneles a lo largo de cinco días de reuniones científicas y políticas, talleres y viajes de campo centrados en temas como: observación de la Tierra, ecología, economía, servicios ambientales de los ecosistemas, educación, energía, alimentación, salud y agua.

Entre los ponentes principales figuran: Osvaldo Sala, director fundador del Global Drylands Center y Julie A. Wrigley, profesora de la Regents’ and Foundation de la Arizona State University; Henry Falk, ex director del Centro Nacional de Salud Ambiental de los Centros de Control de Enfermedades y profesor del Emory College; Noga Kronfeld-Schor, científica jefe del Ministerio de Protección Ambiental de Israel; y Dorit Nitzan, Universidad Ben-Gurion del Negev, ex directora regional de emergencias de la OMS en la región europea de la OMS.

La desertificación es la transformación de tierras fértiles en tierras áridas y desiertos improductivos. Hoy en día, se entiende a nivel internacional que el fenómeno se ve afectado por una serie de factores, como las políticas de conservación de la tierra, la gestión de los sistemas hídricos, las características de la agricultura, el calentamiento global y el cambio climático. Por ello, la lucha contra la desertificación se ha convertido en una cuestión medioambiental mundial en la búsqueda de un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.

Israel ha acumulado importantes conocimientos y experiencia en la lucha contra la desertificación y en los últimos años ha liderado el discurso internacional sobre el tema, en colaboración con la ONU y con instituciones académicas de todo el mundo. Se trata de la principal y única conferencia en el mundo que aborda este fenómeno de forma global y lo afronta desde una perspectiva multidisciplinar tanto científica como de políticas públicas.

Este año, el tema de la conferencia será «Un esfuerzo global hacia la restauración de los ecosistemas», con debates sobre aspectos relacionados como la seguridad alimentaria, los continentes y las tierras, la salud y otros. La conferencia también abordará el papel innovador e inspirador del desierto israelí en la investigación internacional y las tecnologías más avanzadas para combatir la desertificación que han surgido de él.

La conferencia se celebrará del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2022 en el Instituto Jacob Blaustein de Investigación sobre el Desierto de la Universidad Ben-Gurion en Sde Boker.