Trump demanda a su exabogado Cohen por dañar su reputación

13 abril, 2023

El expresidente de EE.UU. Donald Trump demandó en Miami a su exabogado Michael Cohen, involucrado en el caso de los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, por causarle "un gran daño a su reputación"

El ex mandatario le reclama 500 millones de dólares como reparación.



El equipo legal de Trump presentó la demanda en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por los «múltiples incumplimientos» de Cohen en la relación abogado-cliente y enriquecimiento ilícito, entre otras acusaciones.



La demanda no está todavía en el registro judicial electrónico de EE.UU., pero según los medios que tuvieron acceso al texto, Trump alega que Cohen violó su relación abogado-cliente al «difundir falsedades» sobre él «con malas intenciones y fines totalmente egoístas» y además tuvo «otras conductas indebidas» e incumplió los términos contractuales de un acuerdo de confidencialidad.



«Tal conducta indebida continúa y creciente ha alcanzado un crescendo proverbial y no ha dejado otra alternativa que buscar una reparación legal a través de esta acción», afirma el texto de la demanda.



Trump «ha sufrido un gran daño a la reputación como resultado directo de las infracciones», subraya.



Cohen, un hombre de confianza de Trump hasta 2018, es un testigo clave en el proceso judicial abierto contra el expresidente en Nueva York por los pagos supuestamente ilegales hechos a Stormy Daniels en 2016 para asegurarse de que no hablara públicamente de una relación que ella dice que mantuvieron una década antes.



Los hechos sucedieron en plena campaña de las elecciones de 2016, en las que Trump, candidato republicano, fue el vencedor.



El expresidente se declaró no culpable de los 34 delitos de falsificación de registros mercantiles que le imputó el fiscal Alvin Bragg hace dos semanas.



Una fuente cercana al equipo legal de Trump dijo a Fox News que la demanda contra Michael Cohen «no tiene nada que ver con el caso sin ley y sin hechos del fiscal de distrito de Manhattan y es un asunto totalmente separado».



Cohen se declaró culpable en 2018 de organizar esos pagos secretos, entre otros cargos federales, a Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, pero sostiene que Trump los dirigió, y fue condenado a tres años de prisión. EFE