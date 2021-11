Toldot: ¿En qué pensaba Isaac?

5 noviembre, 2021

Columna semanal del Rab. Elchanan Poupko.

Es la pregunta que todos nos hacemos: ¿En qué estaba pensando Isaac? ¿Por qué tenemos que soportar la lectura de Parshat Toldot cada año con la incomodidad de saber que nuestro antepasado Isaac favoreció a nuestro [No] antepasado Esaú sobre nuestro antepasado Jacob? ¿Cómo es posible que Isaac, uno de los tres fundadores sagrados, santos y sabios de la nación judía, haya pasado por alto los defectos de Esaú cuando eran tan evidentes desde el principio? La Torá nos dice:

«Y los jóvenes crecieron, y Esaú era un hombre que entendía de caza, un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre inocente, que habitaba en tiendas. E Isaac amaba a Esaú porque [su] caza estaba en su boca, pero Rebeca amaba a Jacob».

A pesar de que Isaac es difícil de ver, hay diferencias claramente observables. Había algo que Isaac amaba de Esaú, algo diferente; algo único. Sabiendo que Esaú era el cazador en el campo y Jacob era el inocente y estudioso, la pregunta pide una respuesta: ¿por qué? ¿Por qué Isaac prefería a Esaú?

Esto es aún más inquietante cuando vemos que al menos Rebeca «lo entendió» y prefirió a Jacob. Las cosas se vuelven aún más inquietantes. ¿Por qué Rebeca no alertó a Isaac de los hechos? ¿Por qué Rebeca no se llevó a Isaac aparte un día y le susurró al oído? No tenía que hacer que a Isaac le disgustara Esaú; lo único que tenía que hacer era decirle que Jacob era el bueno.

La frustración se magnifica al leer lo poco que todo esto significaba para Esaú:

«Y Jacob cocinó un potaje, y Esaú vino del campo, y estaba desfallecido. Y Esaú dijo a Jacob: “Echa en [mí] un poco de este [potaje] rojo, rojo, porque estoy desfallecido”; por eso se le llamó Edom. Y Jacob dijo: “Véndeme desde hoy tu primogenitura”. Esaú replicó: “He aquí que voy a morir; ¿para qué necesito esta primogenitura?”. Y Jacob le dijo: “Júrame desde hoy”; así que le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y un potaje de lentejas, y comió y bebió y se levantó y se fue, y Esaú despreció la primogenitura».

¿Por qué querría Isaac confiar el don de llevar el legado abrahámico a Esaú, cuando éste lo valoraba menos que un plato de sopa?

Cuando era un joven estudiante de la Yeshiva, fui muy bendecido con el Rabino Aharon Schachter, Decano, y el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Rabbi Chaim Berlin. Cuando el Shabat se acercaba a su conclusión, los estudiantes de su Yeshiva y yo mismo nos apiñábamos alrededor de su mesa de Shabat en su casa, comíamos la tercera comida (se’ uda shlishit), cantábamos medlies que tocaban el corazón y el alma, y nos inclinábamos atentamente para escuchar las ideas del rabino sobre la Parsha semanal. Era una de mis primeras semanas allí. Era Parashat Toldot, aquí está algo de lo que el rabino compartió sobre este tema.

Abraham tenía dos hijos, Isaac e Ismael. Uno fue elegido y el otro «no elegido». En algún momento, el proceso de tener hijos «elegidos» y «no elegidos» tendría que llegar a su fin. Tendría que haber un reconocimiento de que todos los niños, aunque diferentes, tienen un lugar dentro de la trayectoria abrahámica. Tendría que haber un reconocimiento de que en nuestra búsqueda de la espiritualidad, hay una pluralidad de fortalezas que diferentes personas traen consigo y que esas fortalezas deben ser apreciadas y valoradas. Esto es lo que ocurrió con Jacob y las doce tribus. Con las doce tribus llegó el reconocimiento de que más de un hijo puede ser el heredero de la alianza familiar y de las bendiciones de Abraham. Por eso los hermanos se enfadaron tanto por la pretensión de José de cualquier tipo de cercanía; hasta ese momento ser elegido significaba que los demás no eran elegidos, lo que ponía a los hermanos en una amenaza espiritual existencial.

Cuando Isaac vio a Jacob y a Esaú, sí vio frente a él a personas muy diferentes. Isaac no ignoró los méritos de Jacob. Isaac pensó que Jacob y Esaú podían asociarse y utilizar cada uno sus propias cualidades. Cuando Moisés bendice a las diferentes tribus, dice: «Alégrate, Zabulón, en tu partida, e Isacar, en tus tiendas». (Deuteronomio 33:18) Aquí hay una clara división del trabajo. Zabulón es el que hace negocios, practica el judaísmo en la esfera pública y mantiene a su hermano. Isacar, por otro lado, pasa el tiempo practicando una intensa espiritualidad mientras estudia en la tienda. Esta fue la división que Isaac pensó para sus hijos Jacob y Esaú.

También es difícil imaginar que Isaac olvidara la dureza con la que veía a su propio hermano, Yishmael, desterrado de tener un papel en la trayectoria familiar. Esto es algo que Isaac seguramente no deseaba para su propio hijo.

Entonces, ¿por qué Isaac eligió a Esaú como «elegido» y no dio a sus hijos los mismos privilegios? La clave se encuentra más adelante en la Parsha. Después del famoso episodio en el que Jacob «roba» las bendiciones a su hermano Esaú poniéndose la ropa de éste y en el que Esaú quiere matarlo, Isaac convoca rápidamente a Jacob.

«Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó y le dijo: “No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique, y te conviertas en una asamblea de pueblos. Y que te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tu peregrinación, que Dios dio a Abraham”».

Aunque «la bendición de Abraham» se refiere aquí a la tierra de Israel, también se refiere a otra cosa. Abraham no era un hombre de libro o de tienda. Abraham fue alguien que llevó el nombre de Dios al mundo. Su trabajo se llevó a cabo mediante conversaciones mundanas, el compromiso con las masas y la comprensión de la naturaleza humana.

Cuando Isaac ve las diferencias entre sus hijos, llega a una conclusión muy razonable: Jacob puede ser un hombre de libro, mientras que Esaú puede llevar el mensaje de Abraham al pueblo. No es necesario que elija a uno y «deselija» al otro. Esaú será el que lleve a cabo la obra completa de Abraham, mientras que Jacob seguirá inspirando y estudiando. El ideal del judaísmo no es una fe que se limite a los salones de las sinagogas o a las páginas de los libros, el judaísmo es una fe que se encuentra en el mercado, en la esquina de la calle y en el campo. Es una religión de Mitzvot, de práctica.

Cuando Dios nos asegura que seremos recompensados por observar Sus mandamientos en la tierra de Israel, nos dice (Deuteronomio 11) que debemos hacerlo «para que tus días se multipliquen y los de tus hijos, en la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría, como los días del cielo sobre la tierra». El cielo sobre la tierra aquí no es sólo una metáfora; es la suma total de lo que es el judaísmo, crear un cielo sobre la tierra.

Todo esto sería cierto si las actividades exteriores de Esaú se limitaran a ser muy activas y comprometidas. Lo que Isaac no sabía es que Esaú no era simplemente un tipo de persona al aire libre; cuando Esaú estaba fuera de casa sus acciones eran abiertamente inmorales y aborrecibles.

Esto no fue simplemente un descuido; Esaú jugó un papel activo en facilitarlo. El versículo dice: «los jóvenes crecieron, y Esaú era un hombre que entendía de caza». Rashi explica: «que entendía de caza: [Esaú sabía] atrapar y engañar a su padre con la boca y preguntarle: “Padre, ¿cómo diezmamos la sal y la paja?”. De este modo, su padre pensaba que era escrupuloso en la observancia de los mandamientos». (Tanjuma, Toeldoth 8). Esaú hacía preguntas a su padre sobre la aplicación de la ley judía en el día a día. No eran preguntas presentadas por Jacob; Jacob estaba sentado en la tienda. Llevar el judaísmo al mundo real no parecía ser el fuerte de Jacob. El único problema era que todo era falso. Esaú estaba mostrando algo que no tenía. «Isaac amaba a Esaú porque [su] juego estaba en su boca», explica Rashi, «con la boca de Esaú, pues lo atraparía y lo engañaría con sus palabras». (De Tanjuma, Toledoth 8). El que realmente estaba siendo cazado aquí era Isaac. En teoría, Isaac tenía razón, Esaú sería un mejor candidato para ser el elegido y llevar el legado de Abraham a este mundo. El único problema era que Esaú estaba fingiendo todo.

Al final de la Parasha, una vez que Isaac reconoció eso, después de que Esaú se revelara como violento y vengativo, continúa de buena gana bendiciendo a Jacob con todas las bendiciones. En la fe abrahámica no hay lugar para comportamientos asesinos y engañosos. Aunque Esaú está fuera de juego, hay una poderosa lección que aprender de la elección original que hizo Isaac. Las bendiciones del judaísmo no se limitan a un solo lugar, sino que se extienden por todas partes. Al describir las virtudes del rey Salomón, también conocido como Kohelet, el libro del Eclesiástico afirma «Y más [que esto], Kohelet era sabio, también enseñaba conocimiento al pueblo; escuchaba y buscaba, estableció muchos proverbios». Mientras que otros intelectuales y élites miraban y despreciaban a «las masas», el judaísmo siempre vio la más alta virtud en poder transmitir la sabiduría a muchos y bajar el cielo a la tierra.¡Shabat Shalom!