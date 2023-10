Opinión: Tiempos de Guerra

12 octubre, 2023

El martes, después de participar en dos entierros, decidí que a pesar de que no logro calmarme, debo intentar explicar con palabras mis sentimientos.

Por Hernan Felman

Si, me tardo un buen tiempo tratar de resolver con palabras el volcán que arde en el pecho.

Desde el Holocausto, no vivió el pueblo judío momentos como este. Acá debo explicar, no pocos hablan en términos de muertos y llega a la conclusión que la guerra del Iom Kipur costo más vidas.

No, no es comparable, en aquella guerra nos enfrentamos a países, a ejércitos, en esta guerra una organización terrorista vino a asesinar a ciudadanos no armados, la única similitud es la sorpresa, es lo único comparable.

Aquellos que nos cuesta separarnos de las imágenes y las historias de lo sucedido en la fiesta de Sucot/Simjat Tora, somos testigos de la mas terrible de las matanzas que sucedieron a nuestro pueblo desde la Shoa.

Podría detenerme a contar algunos de los casos citando los horrores que sufrieron mujeres, niños, ancianos, pobladores en el anillo que bordea la franja de Gaza, y créanme, cada una de esas historias de crueldad inhumana, les provocarían, como a mí, llorar durante horas como me viene sucediendo desde el sábado. Pero no lo hare, solo citare a uno de los entrevistados de Zaka, que se ocupan de rescatar a los cuerpos de las víctimas, que dijo: “yo se de la frase que dice que una foto vale mas que mil palabras, pero lo que yo vi, ninguna foto podrá explicar”

A cambio, será adecuado citar tantas historias de valentía y heroísmo, que provocaran nuestro orgullo de pertenecer a este pueblo.

Este drama nos a tocado a todos, no creo que haya alguien en Israel que no conozca a alguna de las víctimas, la mía es la hija de mi secretaria en los últimos 30 años, Svetlana, una familia de olim de Rusia, que crearon acá un ejemplo de patriotismo y dedicación, llegando a Israel con $300 dólares en el bolsillo y habiendo construido un futuro mejor para ellos y sus dos hijas.

La menor de ellas, Yael fue al festival del sur donde 260 jóvenes fueron masacrados, Yael entre ellos. Una hermosa mujer, a quien conozco desde su nacimiento, su novio sigue desaparecido. La desolación de los padres esta repetida en este momento en cientos y miles de familias que saben que su vida estar separada por siempre en un “antes multicolor y un después oscuro”

Sé que con mis próximas palabras causare alguna discusión, pero no creo que pueda y deba autocensurarme.

Estamos en guerra, este no es el momento de cerrar cuentas, aun así, no tengo dudas que una vez que cesen los combates, que el triunfo de Israel, sea indiscutido, que comencemos el proceso de reconstrucción y cicatrización, toda la cúpula política y de seguridad de Israel deberá dar explicaciones, sí, me refiero a políticos y jefes de todos los órganos de seguridad del estado que nos explicaron durante años, que los pobladores cercanos a la franja de Gaza están protegidos y sus hogares a salvo, que hay 5 ondas de seguridad impasables, que el cerco que fuera construido a costo impensable es hermético e inmune a todo intento . Si, deberán dar explicaciones y aquellos que se equivocaron pagar el precio. Cuando digo todos, mi intención es TODOS.

No puedo omitir lo sucedido en el país este ultimo año, las manifestaciones, aquellos que agregaron al ejército, a las fuerzas de seguridad, a los pilotos de aviones de combate a la discusión política, también deben asumir su responsabilidad, ellos alentaron a los terroristas, les hicieron creer que este es un momento de debilidad que debe ser aprovechado, y así lo hicieron.

No podemos olvidar que muchos de los que encabezan las manifestaciones contra la reforma, forman parte de aquellos responsables del equivocado concepto de defensa.

Estos dos últimos párrafos, despertaran reacciones de ambos lados, estoy seguro, pero es mi verdad

Lo que ha sucedido el sábado es una sucia guerra en donde fueran cometidos claros crímenes de guerra, Hamas es Daesh, Hamas es Isis, su destino debe ser el mismo.

Este es el momento de señalar las expresiones de solidaridad, estimulo, y apoyo recibido desde todo el mundo, seguro que yo no soy el único que las recibió, pero todos deben saber que esas manifestaciones nos estimulan y fortifican al saber del legitimo derecho del pueblo judío a defenderse, a borrar de la faz de la tierra a ese grupo de terroristas que masacraron a nuestras víctimas y condenan a pobreza, e ignorancia a su mismo pueblo.

Entre tantos de quien recibí mensajes de estímulo el ministro de RREE de Guatemala, Sr. Mario Búcaro que no solo se intereso por mi familia, sino que también me informo de su esfuerzo y los de su país para apoyar a Israel en los foros internacionales. También de la Embajadora en Israel la Sra. Atzum de Moscoso (soy Cónsul Honorario de Guatemala en Israel) con sentidas palabras expreso su apoyo y consternación ante los acontecimientos.

Mi amigo Juan Mansur, hasta hace poco, jefe de gabinete del Gobierno Argentino, quien es conocido por su afecto al pueblo judío, con su humanismo y sensibilidad expreso su solidaridad.

Ex Embajadores de Argentina en Israel Mariano Caucino, Carlos Garcia… el actual encargado de negocios de la Embajada a cargo de ella Francisco Troppeti, que volvió de apuro a Israel en medio de vacaciones en país lejano, todos expresando su amistad y preocupación.

Mis amigos, el Pastor Eduardo Gomez de Colombia, el Padre Silveiro Nieto de Madrid.

La incomparable, única, indispensable, Pilar Raola, siempre a nuestro lado, con su capacidad incomparable de entender y explicar la situación

Y tantos otros, decenas, cientos de mensajes que no siempre puedo contestar a tiempo.

Una ultima frase, nadie sabe cuál será el acorde final de esta guerra, cuánto durará, en cuantos frentes deberá luchar nuestro estado, escribo estas líneas y escucho los estallidos acá en mi ciudad Kfar Saba, tres en este momento, vemos el sufrimiento de los pobladores del sur, pero también acá en el centro del país, en Jerusalem, en una palabra, todo Israel.

¡Esta guerra debe finalizar con el triunfo contundente de Israel, AMEN!

Kfar Saba,12-10-2023