Carta abierta al señor Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República de Costa Rica

Estimado presidente, como tica me avergüenza que Costa Rica votará en la ONU por aprobar que un estado terrorista exista legalmente. Le presento mi repudio.

No hay secuestrados ticos, pero sí ticos que vivimos en Israel en continuo ataque terrorista de cohetes, de amenazas y atentados de terroristas musulmalvados.

Vergüenza me da decir que soy tica, de la tierra que me vio nacer.

Mi familia peleó en el ejército de liberación de Costa Rica en 1857 contra el ejército filibustero de Willian Walker, así que tengo sangre guerrera en mi venas ticas. Para que me entienda, y se ponga en nuestros zapatos, los ticos judíos y cristianos que aman y bendicen a Israel.

Todos somos parte de dos familias, del padre y de la madre. Soy tica e israelí judía. Además de un vínculo más antiguo, familiar, descendiente de Adán y Eva, por lo tanto, también de Abraham, Issac y Yaakov (Israel).

Llevándolo a esta relación, le cuento un cuento para comparar nuestra situación actual.

Si usted heredó una casa de sus padres, que antes perteneció a sus abuelos y bisabuelos, -que lucharon mucho, y les costó obtenerla y ahora es su herencia-, pero luego vienen narcos, ladrones y sicarios que lo sacan a patadas puerta afuera ¿qué hace usted? Usted va a la policía y la policía le dice que está con las manos atadas por la ley y debe presentar una denuncia, buscar un abogado, testigos, pruebas, nombre de quiénes están dentro de su casa y luego debe demostrar que es su propiedad y finalmente ir a la corte, esperando justicia, que las autoridades hagan su labor.

Esto lleva años, mientras usted ve como destrozan su casa y hacen de su herencia un basurero, cueva de ladrones asesinos y todo tipo de asquerosidades, violaciones, drogas, venta de órganos de personas, etc.

Cuando la corte falla a su favor, usted puede volver a su casa con poca ayuda, pero no fue fácil, tuvo que usted mismo que echar a esos delincuentes asesinos, con papeles en mano, pero ellos luego también van a la corte y la corte le dice a usted, por medio de la policía, que ellos tienen derechos. Ellos se transforman entonces en pobres inocentes, por culpa de la ignorancia de la sociedad, por su rechazo a los judíos, y por los “derechos humanos” resulta que tienes que respetar, no agredir, pero a ellos sí se les justificó su violencia y agresividad. En cambio, tú sí debes ser un ciudadano que respeta las normas de la corte y debes incluso dejarlos un tiempo en tu casa, en tu propiedad, en tu herencia, y además darles techo, agua, luz, seguro y trabajo, porque no tienen dónde ir y, como estuvieron años en tu casa, tienen derecho también -mientras usted les da un cuarto que ve a la playa, hermoso lugar- a pedir limosna, dando lástima y poniéndose de víctimas para vivir, pero con ese dinero hacen túneles con armas para matar a tu familia.

Mientras ustedes duermen, ponen explosivos en su casa. ¿Tú dormirías tranquilo por proteger a tu familia?

¿Qué haría usted, señor presidente, si ahora la corte además le informa que le va a desgregar esa área de su casa (Judea, Samaria y Gaza) y dársela a estos ladrones porque, según la corte, ellos tienen derechos, -con beneficios de su bolsillo-, incluso la de percibir una pensión?

¿Qué haría usted? y pregunto ¿qué hicieron ustedes cuando Nicaragua drenó el río San Juan en terreno tico.

En todas las guerras hay fallecidos, como también las hay en las actuales guerras en Ucrania o en toda África. Pero si además yo le digo que esos niños les enseñaron a odiar y saben mejor que yo o que usted cómo asesinar, cortando la yugular, a usted y a su familia ¿usted que haría?

Pues vaya con un poco más de conciencia ahora, -como tica que vivo en Israel- le aseguro que es escalofriante escuchar las alarmas y tener un minuto para ponerte a salvo de misiles y cohetes que te quieren matar. Además, aquí viven muchos israelíes musulmanes que también nos odian y no sabemos cuándo nos apuñalarán, explotarán o atropellarán y, desde el 07 de octubre, no nos dejan de atacar ni de poner en alarma diaria por la población civil, en especial la de mujeres, niños y ancianos de Israel ¿y a nosotros quién nos defiende?

¿Usted recuerda los videos de las masacres, los vio de verdad, y el que votó en la ONU los vio?

Ellos pasearon cuerpos de personas que amarraron a cadenas y cuerdas y arrastraron vivas y muertas por las calles frente a la población de Gaza, quienes además festejaban y repartían confites, con los pedazos de carne y sangre en las calles ¿eso ustedes aprueban?

Si esos mismos terroristas hicieran en Costa Rica esto ¿qué harían si ni siquiera hay ejército y la policía esta desarmada y atada de manos, ni dinero para combatir el narcotráfico de drogas y de cuerpos y órganos ahora hay en Costa Rica?

No crea que este cáncer no llegará a Costa Rica, si es que ya no está, -sin ser detectado-, porque sé que muchos países latinoamericanos hoy en día son amiguitos de los carteles de la droga.

Sepa que si esto no lo frenan a tiempo, la historia del 07 de octubre, de la masacre de ISRAEL, se puede repetir también en Costa Rica, y ahí será su culpa de conciencia y la de los políticos.

Solo cumplo mi deber, como tica y judía, de informarle y de decirle que su voto solo traerá desgracia a Costa Rica.

Serán responsables ante Dios, El Eterno, creador de todo, los dirigentes, como usted, y su grupo de políticos.

Sin más por el momento, me despido, una tica en Israel.

Kattia Francis