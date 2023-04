Shirá – la canción entonada en el cruce del Yam Suf

11 abril, 2023

Pésaj dura siete días (ocho días en la Diáspora), porque la libertad de nuestros antepasados no estuvo asegurada hasta que el ejército egipcio fue destruido el séptimo día después del Éxodo.

Cuando el Yam Suf volvió a su curso regular y fueron barridos los carros y los jinetes de Faraón. Este había cambiado de opinión después de expulsar a nuestros antepasados, y movilizó a su ejército para volver a capturar a sus antiguos esclavos y devolverlos a la servidumbre. Tras la destrucción de su ejército, obtuvimos la libertad para siempre.

Rabino Yerahmiel Barylka

Para conmemorar este acontecimiento, leemos una porción especial de la Torá que lleva el nombre de Shirá, la canción en el séptimo día de la festividad.

¿Por qué este acontecimiento fundamental de la historia judía se conoce como la canción, el poema, el himno o la oda?

Es más, ¿por qué la celebración principal de Pésaj no se centra en este acontecimiento y no en la noche del Éxodo? Después de todo, el pueblo judío no fue realmente libre hasta que el ejército egipcio fue destruido.

Me parece que la respuesta a estas preguntas pone de manifiesto lo que significa ser judío y qué actitud debe tener un judío para que la historia judía continúe. Lo importante en la historia judía no son las liberaciones, los acontecimientos espectaculares, ni siquiera los grandes logros, sino el canto silencioso, la poesía que hace posibles todas estas emancipaciones y acontecimientos espectaculares.

La celebración principal de Pésaj se centra en la noche del Éxodo porque fue entonces cuando los judíos de Egipto reafirmaron su visión judía. La canción y la poesía de la misión y el sueño judíos se grabaron en sus corazones con el cruce del mar.

Fue esta canción en sus corazones la que les permitió salir de Egipto sólo con matzá, adentrarse en un desierto inhóspito y desafiar la persecución casi segura del ejército de Faraón. Fue esta canción la que les permitió sobrevivir y tener valor. Fue esta copla la que provocó su liberación en ese espacio.

En nuestro tiempo, perdemos el encanto de la canción. Nos está faltando una canción, un poema, una visión del futuro. La canción del futuro está muerta. Nos empujan a vivir sólo para el presente y sufrir los peligros que esta condición conlleva, y quizás el peor, la desesperanza.

Sin canción, no puede haber liberación ni historia judía. Con ella, todo es posible.

Yosef Radinsky, que fuera rabino emérito de las Sinagogas Ortodoxas Unidas de Houston, Texas, explicó la convergencia: “Cuando miramos al mundo vemos a Dios cojeando”, debido a los terribles acontecimientos que se recuerdan en el Seder. La respuesta del Todopoderoso, dijo este rabino que es: “Sí, tienes razón; parece como si cojeara, porque te dejé un trabajo que hacer; se supone que tienes que hacer mitzvot… Porque el nombre de Dios tiene que ser redimido”. La respuesta a la cojera es estar erguidos y firmes, alegres por los logros, inspirados por el futuro que nos traerá la redención final.

Hay una forma de enseñar sin ningún lápiz y bolígrafo. Una manera en la que ningún examen por ordenador puede medir. Para conocer y saber el judaísmo, se necesita algo más que saber cosas para que un ser humano sea completo. Se necesita convertir a la persona en un ser humano éticamente íntegro. Recibir lo que Martin Buber llamó la “educación del carácter”.

Más allá de impartir hechos, la “educación del carácter” alimenta el alma. Inculca y refuerza un legado moral y espiritual que determina la forma en que una persona orienta su vida y avanza. Si somos lo que comemos, nos convertimos en lo que somos a través de la comida. Y la comida de Jag Hamatzot, como actividad educativa táctil, auditiva y comestible, orienta el espíritu a trabajar por un mundo en el que todos sean libres, todos tengan qué comer y todos sean iguales, como lo son en el Seder y a los ojos de Dios.

Y el método de enseñanza de Pésaj nos instruye sobre qué enseñar y cómo.

Pero, es recién al final de la fiesta cuando salimos a celebrar, encomiar, elogiar, alabar, glorificar, tanto hombres como mujeres, elevamos nuestra ilusión de tener un carácter que nos haga mejores y más libres.