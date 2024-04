“El Eterno habló a Moshé para decir: Esta será la ley del metzorá el día de su purificación será llevado al kohén”.

Libro de Levítico 14: 1-2

¿Al kohén o al médico?

No cabe duda que, una primera lectura, podría plantear/se ese interrogante. No queda otra que transitar la exégesis bíblica para aceptar que hablamos de una afección que tiene una etiología o causa en un defecto moral de la persona, y que por consiguiente solo el sacerdote y no el galeno es el indicado para su diagnóstico, control y tratamiento de estas lesiones o afecciones.

Resulta claro por el relato que no es necesario aquí el uso de antibióticos, tal como lo usamos en la enfermedad que en la actualidad conocemos como Lepra o mal de Hansen.

De hecho, hay trastornos en niños como la enuresis (o incontinencia de orina) que en muchas ocasiones responden mucho mejor a terapia psicológica que a tratamientos medicamentosos, ya que su base reside más en lo emocional.

Limpio y puro.

En general cuando hablamos de limpio, nos referimos a algo que está libre de mancha o suciedad. Y también a algo que se encuentra ordenado. Por otro lado, puro se define como algo libre y exento de toda mezcla de otra cosa. O en el caso de una persona que procede con desinterés en el desempeño de un empleo, o en la administración pública. Se trata de una persona libre y exento de imperfecciones morales.

Resumiendo, limpio se refiere más a lo que vemos en la superficie, mientras que puro tiene que ver con el accionar o desempeño, y claro que evidencia o nos muestra cuál es su contenido psíquico en el caso de una persona.

Lo de afuera y lo de adentro, que según la cosmovisión judía deben ir en conjunto o sintonía. Por ejemplo, cierta vez leí un comentario o explicación donde decía que: “un templo pagano puede verse o estar limpio, pero de igual forma es un lugar impuro».

Pésaj, frente al leproso.

La festividad de Pésaj, que nos relata la salida de Egipto o mitzraim, que en el hebreo significa lugar estrecho o angosto, nos invita a salir de nuestras propias limitaciones. Y esta sería la verdadera libertad que todo ser humano puede alcanzar. Es decir, una libertad física que debe tener una correspondencia con una liberación del espíritu de las cadenas de la materialidad.

Además la matzá (o pan ázimo) es chata, ya que al no levantarse la masa, no se infla (como el ego). Y si bien existen varias explicaciones, mi madre Aida K. de Daitch Z“L siempre me decía que la matzá alude a cómo debería ser todo judío, chato, sencillo, humilde. El jametz, por el contrario, representa el orgullo de la persona.

Y es justo aquí, donde podríamos encontrar un carril conector, ya que no podríamos cumplir en forma completa el precepto divino de la celebración, si por el otro lado no respetamos profundamente a nuestro prójimo, evitando por todos los medios posibles romper la tendencia de criticar o hablar mal de nuestros semejantes.

Tarea titánica. Final.

Una tarea titánica pero necesaria, para una liberación completa del dominio de nuestro yetzer hará o mala inclinación. Trabajar en pos de la pureza del corazón, y evitar esa contaminación ambiental que en este caso solo proviene de hablar mal de nuestro compañero y de la maledicencia.

Se trata, para concluir, de una breve reflexión, sobre el último capítulo leído en el shabat previo a Pésaj, y aprovechando este intervalo de Jol Hamoed, ya que mañana será aquí el shvií o séptimo día de Pésaj, que es el día cuando los judíos cruzaron el Mar Rojo o para otros Mar de los Juncos, cruzando en lo seco, a los fines de dejar atrás las impurezas vistas en el país de los Faraones.

Como se dice: “los judíos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de los judíos”.

La lepra alude a una enfermedad de base moral, que ya no existe en la actualidad, aunque si persiste y mucho su causa, cuyo motor cual espada filosa reside en como utilizamos nuestra lengua y que emitimos o que contenidos salen de ella.

¡Jag Saméaj!

Dr. Natalio Daitch