Sheldon Harnick, uno de los compositores del Violinista en el tejado, muere a los 99 años

24 junio, 2023

Como letrista, Harnick ganó premios Tony y formó con Jerry Bock uno de los dúos de compositores más icónicos de Broadway.

El letrista de Broadway Sheldon Harnick falleció este viernes en la ciudad de Nueva York. Harnick escribió, junto a su histórica dupla Jerry Bock, la música para el clásico del teatro musical, El violinista en el tejado.

Nacido de padres judíos estadounidenses, Sheldon Mayer Narnick nació y se crió en Chicago, y empezó a estudiar violín desde que era niño. Después de hacer el servicio militar, se graduó de la escuela de música en la Universidad de Northwestern y comenzó a trabajar en distintas orquestas.

Cuando se mudó a Nueva York, descubrió su pasión por el teatro musical. Su primer musical fue en 1958, y se llamó The Body Beautiful. En su larga carrera se destaca Fiorello!, obra por la cual recibió el Premio Pulitzer de drama, y Fiddler on the roof, que se estrenó en 1964 y se convirtió en uno de los musicales más importantes de Hollywood. Gracias a ese trabajo Harnick recibió dos premios Tony.

El violinista en el tejado es una obra basada en las historias de Sholem Aleijem, y cuenta la historia de un pueblo judío de Rusia a principios del Siglo XX: Se centra en la historia de un lechero y sus cinco hijas.

Sean Katz, su publicista, fue el encargado de informar la triste noticia. Rápidamente, el mundo de los artistas del teatro musical comenzó a enviar sus saludos y sus respetos a través de las redes sociales. Por ejemplo, el escritor Cinco Paul lo llamó “uno de los más grandes letristas de la historia del teatro musical”.