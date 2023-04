Rusia declara agente extranjero a un músico exiliado en Israel

15 abril, 2023

El Ministerio de Justicia de Rusia calificó de agente extranjero al popular músico judío Semión Slepakov, uno de los humoristas más exitosos de ese país, por sus críticas al Kremlin y a la campaña militar rusa en Ucrania.

Slepakov se manifestó en contra de la conocida como «operación militar especial» y creó una «opinión negativa» sobre el servicio militar y la labor de los funcionarios del Estado, señala el comunicado oficial.



Además, recibió apoyo de «fuentes extranjeras» y criticó a los ciudadanos rusos, lo que le valió entrar en el registro de agentes extranjeros, al que pertenecen numerosos opositores, activistas, periodistas y organizaciones no gubernamentales.



Slepakov, que se ha exiliado en Israel, labró su fama con canciones repletas de sarcasmo y crítica social, en particular, con la política del Kremlin, temas interpretados con guitarra en mano que recibieron decenas de millones de visitas en Youtube.



En la canción «Viral», considerada la letra de la cuarentena en 2020, criticaba al Kremlin al afirmar que los rusos no pensaban que podía haber algo peor que vivir en la Rusia de Vladímir Putin.



«Que cambien la Constitución cada semana, si hace falta 15 veces/Que pisoteen nuestros derechos/Que China se lleve toda la madera/Que suban la edad de jubilación a los 72 años/Que nuestros queridos OMON (antidisturbios) nos golpeen son sus porras/Que todo vuelva a ser como antes, mejor imposible», señala.



Uno de sus temas más populares, «Compra mierda», arremetía duramente contra el embargo a los productos europeos introducido por Moscú en respuesta a la medida similar adoptada por Occidente tras la anexión de la península ucraniana de Crimea (2014).



También criticó la controvertida reforma constitucional que permitirá a Putin seguir en el poder hasta 2036, la violencia policial, la involución democrática, el aumento de la edad de jubilación o la anexión de territorios de otros países.



Otro de sus grandes éxitos es la canción que ridiculiza la frase «Simplemente, no hay dinero» del exprimer ministro, Dmitri Medvédev, cuando una pensionista le preguntó que por qué no se habían indexado las pensiones como había prometido el Gobierno.



En enero pasado publicó «Canción de cuna», una crítica acerada a la campaña militar, ya que habla de una madre que tiene tres hijos, de los que el mayor murió en combate en Ucrania y el segundo emigró a Europa, y lamenta que su hijo pequeño no pueda alistarse porque tiene solo tres años.



Algunos diputados pidieron iniciar un caso penal contra Slepakov por desprestigiar al Ejército e incluso privarle de la ciudadanía rusa.EFE y Aurora