Robert Kraft, el dueño de un equipo de la NFL, lleva a cabo una campaña contra el antisemitismo con su fundación

30 marzo, 2023

El dueño de los New England Patriots lanza en Estados Unidos la campaña titulada “Levántate contra el odio judío”.

“Stand Up to Jewish Hate” es la nueva campaña de la fundación para combatir el antisemitismo de Robert Kraft. El multimillonario, que entre otras cosas es dueño del equipo de fútbol americano New England Patriots, busca concientizar a la población en relación a la problemática del antisemitismo y los crímenes de odio religioso en el territorio estadounidense.

La campaña a nivel nacional tiene un costo de 25 millones de dólares. Contará con el apoyo y la difusión de artistas y conductores de programas de televisión del prime-time como The Voice o The Kelly Clarkson Show.

La campaña está orientada a la población no judía. Por ejemplo, en uno de los videos se muestra como un vecino no judío pinta sobre un graffiti con símbolos nazis. El mensaje final del video es que el odio solo gana si uno lo deja.

La elección de la fecha de lanzamiento de esta campaña no es casual. La ADL (Anti-Defamation League), organización fundada en 1913 que tiene como función eliminar la difamación del pueblo judío y luchar por un trato igualitario, informó recientemente que los incidentes antisemitas en Estados Unidos crecieron un 36% en 2022. En total se registraron más de 3600 situaciones de vandalismo, acoso, y agresión contra personas de la comunidad judía.