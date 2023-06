Rina Sheinfeld se quita las mascaras

26 junio, 2023

La creativa y veterana bailarina y coreógrafa presenta un nuevo espectáculo “Nuestras máscaras”. Interpretará un nuevo solo de su creación junto con otra pieza suya creada para la compañía.

En el nuevo espectáculo “Nuestras máscaras”, la gran bailarina y coreógrafa Sheinfeld opta por quitarse todas las máscaras precisamente mediante el uso de otras máscaras. Sobre la nueva creación declara: “Mi objetivo en esta danza de hoy es bajar el vuelo para llegar más alto. En este baile no hay música, yo llevo el movimiento, el sonido, la expresión y la puesta sobre mis hombros. No hablo idiomas, sino galimatías. Soy la mujer que actúa y no el pensador, según Aristóteles”. En la segunda parte, la Compañía Sheinfeld interpreta una pieza con música de Monk, Rimsky Korskov y Ari Frankel En el proceso creativo conjunto de Rina y sus bailarinas las máscaras iniciaron un acto artístico de redescubrimiento. Se estrena en el Centro Tmuna.

Más datos: [email protected]

Rina nos cuenta que creó el solo en un día y fue para ella una gran sorpresa, le llegó una obra creada fácilmente: “Me estalló. Me obligué a no tocar más, a no estropear, a no confundir y a no perfeccionar… Fue un gran desafío estar de acuerdo con esto y entender que también es posible”. Acerca de la elección de no usar música en su solo, dijo que en todos los bailes elije música increíble pero en este baile decidió que no la necesita. Aparte del teléfono que suena y se escucha dos veces en la pieza, no hay banda sonora. “Solo el sonido de un mundo externo, un mundo cruel, que intenta detenerme y traerme de vuelta a la realidad y no me rindo”.

Agrega: “Nuestro trabajo es quitarnos las máscaras, llegar a la desnudez, a la verdad, a la originalidad, a la verdadera naturaleza de nosotros mismos y de nuestra creación. Este no es un trabajo fácil. Todo lo aprendí de los más grandes coreógrafos del mundo: la sangre fluye en mi sangre y mi voz corre, pero tengo que quitar las cáscaras a través de mi arte”.

El uso del lenguaje galimatías en el que trabaja desde hace años representa una auténtica búsqueda de las preguntas de dónde viene el sonido en nuestro cuerpo y de dónde sale cada letra del cuerpo. Para ella, cada letra tiene un significado interior diferente. En este baile enfoca la espontaneidad y la emoción. Es un intento de encontrar la belleza en la imperfección. Las seis túnicas de kimono con las que baila representan estaciones y períodos de la vida, diferentes estados de ánimo, recuerdos, dudas y alegrías, todo está expuesto.

Fotos y texto Chiquita Levov