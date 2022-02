Residentes de Chicago quieren dedicarle un parque a una escritora judía fallecida en el Holocausto

4 febrero, 2022

Los habitantes buscan cambiar el nombre del sitio en honor a Gertrud Kolmar para aumentar la conciencia sobre la Shoá.

El Kolmar Park de Chicago es un pequeño espacio verde con un parque infantil en el noroeste de la ciudad de Chicago. Lleva el nombre por la calle en la que se encuentra, la cual solamente se estira dos cuadras, y se llama Colmar.

Según el Distrito de Parques de Chicago, aún no está claro por qué los nombres se escriben de una manera diferente. Sin embargo, un grupo de lugareños pretende modificar el nombre otra vez en honor a una poeta alemana judía: Gertrud Kolmar.

Esta escritora murió en Auschwitz, en plena segunda guerra mundial, a manos de los nazis. La difunta no tenía ninguna conexión con la ciudad francesa, y los ciudadanos lo quieren lograr para aumentar la conciencia y la educación sobre el Holocausto.

Merry Marwig creó un comité de cuatro individuos y presentó la idea con cartas de apoyo y una petición al Distrito de Parques del lugar en octubre. Los comisionados de la junta votaron para abrir un período de negociación y comentarios de 45 días un día antes del Día Internacional de Conmemoración de la Shoá.

Nacida en Berlín en 1894, Gertrud Käthe Chodziesner viene de una familia originaria de la ciudad polaca Chodziez. Según el Archivo de Mujeres Judías, también tuvo un primo filósofo y crítico cultural judío-alemán Walter Benjamin.

Con más de 450 poemas y dos novelas cortas escritas, tres colecciones de sus obras se tradujeron al inglés. Estas son «Dark Soliloquy: the Selected Poems of Gertrud Kolmar», «A Jewish Mother from Berlin: A Novel» y «My Gaze Is Turned Inward: Letters 1934–1943».

La víctima fue deportada al campo de exterminio de 1943, pero nunca se supo la fecha exacta de su muerte. La familia de Kolmar y la senadora estatal judía de Illinois Sara Feigenholtz apoyan la campaña para cambiar el nombre del parque.