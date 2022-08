Red Auerbach, referente de integración racial en la NBA

10 agosto, 2022

La historia del coach judío que cambió para siempre a la liga más importante del mundo.

por Dr. Israel Jamitovsky

La reciente desaparición de Bill Russell marcó la desaparición de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de la NBA, un gigante, una leyenda de los Boston Celtics, once veces campeón de esta liga, integrante de la Sala de la Fama del Baloncesto y activista por los Derechos Civiles. Actualmente es normal y no llama especialmente la atención la presencia de jugadores afroamericanos y de color en la NBA, la liga más importante del baloncesto mundial.

Durante mucho tiempo jugadores de color y afroamericanos fueron discriminados , marginados y su paulatina y total inserción en este espacio se debió, ente otras razones, a los esfuerzos y al accionar desplegados por deportistas y dirigentes judíos de la NBA. Uno de ellos fue Arnold Jacob «Red» Auerbach.

Red Auerbach nació en Brooklyn, Nueva York, su padre Hyman Auerbach era un judío ruso migrante de Minsk en tanto que su madre Marie nació en Estados Unidos. Desde niño practicó el baloncesto pero por su escasa altura y el asma que padecía, no fue un jugador exitoso. Por ser pelirrojo y su fogoso temperamento recibió el apodo de «Red».

Comienza a destacarse cuando con apenas 24 años se convierte en Director Técnico.Tras dirigir al equipo de la Marina durante tres años, pasó a los Washington Capitols de la NBA, luego a los Tri-Cities Blackhawks y finalmente en 1950 llega a los Boston Celtics que en ese momento atravesaban un momento crítico tanto en los deportivo como en lo económico.

Fiel a su condición judía, el accionar de Auerbach fue vital en el derribo de la discriminación y las fronteras raciales reinantes en la NBA. Para calibrar su coraje y valentía, tómese en cuenta que se desempeñó en Boston, una ciudad conservadora en la cual la discriminación racial asomaba en diferentes espacios. En la NBA existe un marco rotulado Draft en el cual los jugadores se exhiben y se postulan para incorporarse a sus filas. Auerbach hizo historia cuando en 1950 selecciona a Chuck Cooper, el primer afroamericano de la NBA y otro tanto sucede cuando 14 años más tarde alinea en tanto titulares el primer quinteto afroamericano de la historia. Cuando en 1966 deja la dirección técnica, designa al antedicho Bill Russell como su sucesor sentando un valioso precedente. Fue el primer entrenador afroamericano de la NBA. En su escala de valores sólo existían seres humanos y su único color favorito era el verde de la casaquilla de los Boston Celtics

En el plano estrictamente deportivo, Auerbach es recordado como un genuino pionero del baloncesto moderno. Enfatizó el rol de la defensa así como el trabajo en equipo por encima de las acciones individuales. A título de ejemplo, durante la temporada 1960-61, los Celtics tuvieron seis jugadores que convirtieron entre 15 y 21 puntos por partido, pero ninguno de ellos se encontraban entre los 10 mejores goleadores de la liga. Amén de ello en un baloncesto que en aquellos años era esencialmente lento habida cuenta que no existía límite de tiempo para retener la pelota, Auerbach implantó el contrataque rápido en tanto eficiente y potente arma ofensiva.

Por todo ello, no puede sorprender su impresionante récord y excepcional trayectoria. Se desempeña como entrenador de los Boston Celtics desde 1956 a 1967.En este período el equipo obtuvo nueve campeonatos en diez años, incluyendo ocho en forma consecutiva, configurando la mayor racha en la historia del deporte norteamericano. Nueve jugadores a los que Auerbach entrenó y dirigió ingresaron en la Sala de la Fama del Baloncesto.

Desde 1967 a 1984 Auerbach se desempeña como Director General(General Manager) de la institución en los cuales los Boston Celtics obtuvieron seis campeonatos. En 1984 Auerbach dejó su cargo como Director General y se convirtió en el presidente y vicepresidente de la institución hasta el día mismo de su fallecimiento.

El campeonato ganado por los Boston Celtics en 1986, implicó el décimo sexto título ganado en la memorable carrera de Red Auerbach, un hecho sin precedentes e inigualable en la historia de la NBA, convirtiéndolo en la personalidad más exitosa de la esta liga. Su identificación con su institución fue de tal grado, que en cierta oportunidad afirmó que » los Celtics no son un equipo de baloncesto, configuran un modo de vida».

Amén de un excelente entrenador, fue igualmente un gran mentor. Varios jugadores que él dirigió , se convirtieron posteriormente en exitosos entrenadores. Uno de ellos fue precisamente el antedicho Bill Russell quien obtuvo dos títulos en la NBA. El otro a destacar fue Don Nelson quien se uniría a Red Auerbach en tanto uno de los 10 mejores entrenadores de la historia de la NBA.

Fue autor de siete libros.El primero Basketball for the player, the Fan and Coach ha sido traducido a siete idiomas y es el libro de baloncesto más vendido de todos los tiempos.

Por sus impresionantes logros, se hizo acreedor a numerosos reconocimientos. En 1965 fue designado el Entrenador del año y desde 1967 dicho premio se rotula «Trofeo Red Auerbach». En 1969 fue incluido en la Sala de la Fama del Baloncesto. En 1981 fue elegido en tanto el Ejecutivo del año de la liga más importante del baloncesto mundial y en el 2022 fue incluido entre los 15 mejores entrenadores de la historia de la NBA.El 28 de octubre de 2006, Red Auerbach falleció a raíz de un ataque cardíaco. El entonces comisionado de la NBA David Stern afirmó tras conocer su fallecimiento que «su vacío nunca se llenará».