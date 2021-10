¿Quién eres tú Tarek el Bitar? Familiarizándose con el hombre que asusta a Hezbollah

17 octubre, 2021

“El caso de la explosión del puerto de Beirut es sagrado. A partir de ahora seré el garante de esta misión. Nuestro deber para con las víctimas es descubrir la verdad».

Por Tal Beeri

“Iré a donde me lleve la ley. Nada me detendrá. No sé a dónde me llevará la investigación, pero no dejaré que se descarrile”.

La declaración anterior fue realizada por Tarek Bitar en febrero de 2021, al recibir el nombramiento como juez de instrucción de la explosión en el puerto de Beirut (agosto de 2020). Las palabras de Bitar subrayan su visión clara de la investigación y su motivación sólida y de alto nivel con respecto a la finalización de la investigación.

Hezbollah, cuya actividad ilegal provocó la explosión debido al almacenamiento de materiales peligrosos en el puerto, desea frustrar la investigación a toda costa o al menos hacerla “afable” hacia Hezbollah. En lo que respecta a Hezbollah, Tarek Bitar es el último hombre al que les gustaría ver dirigiendo la investigación. En lo que respecta a Hezbollah, Tarek Bitar es el hombre equivocado en el momento equivocado, lo que representa un peligro claro y presente que debe ser neutralizado. Sin embargo, en nuestra opinión, en lo que respecta al Estado del Líbano, Tarek el Bitar es el hombre adecuado en el momento adecuado y debe ser mantenido fuera de peligro.

¿Quién eres tú, Tarek el Bitar?

Tarek Fayez al-Bitar nació en la ciudad de Aydamun en el distrito de Akkar el 24 de noviembre de 1974 en el seno de una familia cristiana católica. Creció en Trípoli, donde ahora vive en el barrio de al Qubah. Está casado con Julie Hakmeh, una cristiana maronita, del pueblo de al Qoubaiyat, cerca de su ciudad natal. Tarek es padre de dos hijos: Christina de 13 años y Elie de 9 años.

Antes de que naciera Tarek, su padre, Fayez el Bitar, regresó al Líbano después de un período de vivir en el exterior. Su padre abrió una tienda en Trípoli para mantener a la familia. La madre de Tarek es Nahid Tahame. Los padres de Tarek establecieron un hogar secular y no religioso. Tarek tiene cinco hermanos: Omar el Bitar, quien se desempeñó como alcalde de Aydamun de 2004 a 2010; Alejandro, Ziad, Samir y Marwan.

Tarek asistió a la escuela al-Freir en Trípoli. Se graduó en 1999 de la Universidad Libanesa. Después de graduarse, completó sus estudios en el Instituto de Estudios Judiciales, graduándose en 2003.

De 2004 a 2010, Tarek se desempeñó como juez penal superior en Trípoli. De 2010 a 2017, se desempeñó como fiscal general de apelaciones en el Distrito Norte, y desde 2017 sirvió como presidente del Tribunal Penal de Beirut. En febrero de 2021, se hizo cargo de la investigación de la explosión en el puerto de Beirut, en paralelo a su función actual.

Su experiencia legal es variada. Anteriormente ha juzgado numerosos casos de todo tipo, incluidos terrorismo, asesinato, violación, drogas, delitos financieros y secuestro. Tarek también juzgó casos de negligencia. Sobre este tema, hay una famosa sentencia suya, en la que sentó un precedente a favor de una niña a la que le amputaron sus cuatro miembros por negligencia médica.

No se conoce que Tarek tenga una clara afiliación política. Se afirma que su afiliación familiar es con el Partido Social Nacionalista Sirio. También se alega que apoya a Jubran Basil. A nuestro entender, desempeña su papel sin ningún interés político.

Tarek sabe por experiencia personal lo que es estar amenazado. En julio de 2020, un acusado perpetró un atentado contra su vida en un caso de drogas que estaba tratando. El asesino intentó colocar dos bombas cerca de la oficina de Tarek, pero las fuerzas de seguridad lo detuvieron en el lugar en el último minuto.

Tarek se negó inicialmente a aceptar la investigación de la explosión del puerto. En febrero de 2021, después de que el primer juez de instrucción, Fadi Sawan, fuera destituido; Tarek aceptó hacerse cargo de la investigación. Tarek es considerado una persona trabajadora y dedicada (por lo general se despierta muy temprano a las 04:30 cada mañana), es amable, modesto y tiene una sensibilidad excepcional hacia las poblaciones vulnerables y con necesidades especiales.

En lo que respecta al Estado del Líbano, Tarek el-Bitar es el hombre adecuado en el momento adecuado. La responsabilidad directa de mantener su seguridad personal y la integridad de la investigación recae en el presidente Aoun, el primer ministro Mikati, el jefe de la Seguridad General, Abbas Ibrahim, y el comandante del Ejército, Joseph Aoun.

Muchas personas buenas, entre ellas figuras importantes, intentaron cambiar las cosas y actuar en nombre del Estado del Líbano y del pueblo libanés. Sin embargo, fueron neutralizadas por Hezbollah. En el mejor de los casos, se vieron contrarrestadas por amenazas que les obligaron a cesar sus actividades o abandonar el Líbano. Como mínimo, cuando las amenazas no tuvieron éxito, fueron neutralizadas mediante su eliminación.

Hezbollah ha amenazado a Tarek Bitar. Hezbollah está haciendo campaña en su contra en las redes sociales. Los miembros de Hezbollah, liderados por Nasrallah, están hablando públicamente en contra suyo y contra la investigación. Hezbollah envió incluso emisarios con amenazas directas y explícitas. En este momento, Tarek se está apegando a su objetivo y se mantiene firme detrás de lo que dijo al recibir el nombramiento…

El tiempo dirá cuál será el destino de la investigación de la explosión en general y el destino personal de Tarek Bitar en particular …

Fuente: Alma Research and Education Center