Purim electrificó en el puerto de Haifa

2 marzo, 2022

El festival “Port 2 Port” vuelve a los espacios industriales del puerto con una edición más grande: cuatro complejos en lo que tocarán los mejores artistas de música electrónica durante 14 horas.

Algunas buenas noticias que nos llegan para alegrar estos días oscuros: después de que el festival Port 2 Port sacudiera toda la región norte por primera vez en 2020, regresa a los espacios industriales del puerto de Haifa en una edición más grande, poderosa y electrizante. 14 horas con no menos de cuatro espacios que contarán con los mejores artistas de música electrónica de Israel y de todo el mundo y una variedad de representantes de la iluminación y el arte, que se conectarán a un rave de ensueño en uno de los lugares más impresionantes de Israel. Estarán “The Blaze” (DJ Set), Kid Francescoli, “Mind Against”, “Garden City Movement (Hybrid) feat”, Lola Marsh y “Pan Pot”. El 10.3 desde las 20hs en el puerto de Haifa.

Más datos en https://www.eventer.co.il/port2port2022

The Blaze – Foto Paul Rousteau

“The Blaze” es la banda más popular del mundo que aterrizara por primera vez en Israel. Se trata de un dúo francés con los videos musicales más atractivos y el sonido único que nos visita tras abrasar los escenarios de los festivales más importantes del mundo, acumular decenas de millones de visitas y recibir críticas excepcionales de los mejores. revistas Rara vez tenemos la oportunidad de albergar en Israel un conjunto musical en su apogeo. El dúo también ha estado activo como director de cine y ha lanzado al mundo algunos de los clips/cortometrajes más interesantes y emocionantes vistos en los últimos años.

El artista francés de electro-pop Kid Francescoli produjo uno de los éxitos más reproducidos “Moon” (And It Went Like), que protagonizó la banda sonora de la serie “Amelie in Paris” y se convirtió en una sensación en las redes sociales. Visita por primera vez Israel.

“Mind Against” una de las bandas favoritas en Israel, regresa después de un montaje inolvidable en el evento “Jungle Park”.

“Garden City Movement” (Híbrido), es un proyecto indie electrónico israelí de fama internacional que en los últimos años ha estallado y ha sido firmado por BLDG5 (Building5). Se ha presentado junto a artistas muy importantes. Aquí será el anfitrión de otra sensación internacional local “Lola Marsh”.

Entrada al puerto de Haifa

“Garden” vienen con su línea híbrida, la línea construida específicamente para la última visita de “Polo & Pan” al país en noviembre pasado, y ha hecho nombres y ecos en todo el país.

“Pan-Pot” el viejo vehículo alemán del tecno ácido nos llega después de una larga ausencia. Esta banda favorita llegará para desmantelar la plaza del hangar.