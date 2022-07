Primer “Filarmónica Fest”

12 julio, 2022

La Filarmónica Israelí abre por primera vez un festival de verano de cuatro días, durante los cuales se presentarán diez programas simultáneos en las tres salas del Salón de la Cultura.

La directiva de la Filarmónica Israelí nos informa que este primer festival será muy especial tanto en su programación como en la calidad musical de sus integrantes, con 10 encuentros y espectáculos muy originales y atractivos. Empezando por la apertura con la película Harry Potter y un concierto en directo y la clausura con un espectáculo tributo a Frank Sinatra en el que participan una gran orquesta de jazz y varios cantantes populares y famosos. Las actuaciones tendrán lugar en las tres salas del “Heijal Hatarbut” (Salón de la Cultura de Tel Aviv), de domingo a miércoles, entre el 31.7 y el 3.8.

Más datos en www.ipo.co.il

Eli Gorenstein

La primera edición de este “Filarmónica Fest se inaugurará con la proyección de la película “Harry Potter y la piedra filosofal” en un concierto en directo. (31.7). En el segundo día del festival, habrá un estreno de gala de la película “Enio” sobre la vida del famoso compositor italiano Enio Morricone. En este día y en la sala Zucker, habrá un espectáculo de cabaret satírico “A Lesson in Culture for the Ordinary Man” con Yonatan Keret y ocho miembros de la Filarmónica y una velada completa de piano, jazz y voces, durante la cual el pianista Tomer Bar tocará piezas familiares de Bach en especial y atrevidos arreglos (1.8).

En el tercer día habrá un recital especial del pianista Yafim Bronfman, quien interpretará un programa de obras de Bartok, Beethoven y Chopin. Paralelamente, en el Zucker se podrá ver el espectáculo “Concierto para Arco y Percusión” con Maya Belsitzman, que incluirá canciones de su propia autoría y otros “covers”, con la participación de once músicos de la Filarmónica. En el Club Sela se llevará a cabo el “Proyecto Bach para dos”, un espectáculo de múltiples instrumentos desde la marimba hasta el acordeón, con Assaf Roth y Gershon Weisserferer (2.8).

El cuarto día, cerrando el festival se presenta un espectáculo tributo a Frank Sinatra con Alón Olearchik, Maor Cohen y Eli Gorenstein, quienes cantarán las grandes canciones de Sinatra, acompañados por una rica “Big Band: The Orchestra” que es la más grande orquesta de Jazz de Israel, compuesta de quince músicos “filarmónicos”. En el Zucker habrá un espectáculo humorístico titulado “Esto no es música” con Rivka Michaeli, Dror Keren y Dori Parnes, dedicado a críticas “asesinas” escritas sobre obras que luego se han vuelto amadas a lo largo de los años en la cultura sinfónica. En el Club Sela habrá un concierto de cámara con los violinistas Hadar Cohen, y Yoni Gartner y la violonchelista Gal Niska en un programa con Variaciones Goldberg de Bach (3.8).

Fotos: Chiquita Levov