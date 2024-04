Atractivos Eventos culturales 

No es fácil divertirse en estos días lúgubres, pero las instituciones culturales del país han decidido seguir presentando sus programas para levantar el ánimo de los habitantes. Traemos varias sugerencias. Por Chiquita Levov

“Artists Studio” (Talleres de Artistas)

“Talleres de Artistas” (Sadnaot Omanim), institución importante de Jerusalén celebra 40 años de su fundación. En honor a este importante fecha, se ha inaugurado una gran exposición que abarca todos los espacios de “Sadnaot”, en la que se exhiben las obras de unos 100 artistas que han pasado por sus talleres a lo largo de las generaciones. Lee-He Shulov encargada de la gestión artística, nos dice: “La fascinante exposición cubre cuatro décadas de arte israelí y dentro de una joven cultura visual israelí, estos cuarenta años son como un abanico que permite ver las transformaciones y características de la creación local a lo largo del tiempo, así como los trastornos en la ciudad de Jerusalén, en Israel y en el arte local. Así como los efectos de los acontecimientos actuales junto con los estilos artísticos internacionales que influyeron desde fuera”. Abierta hasta el 22.6 con entrada gratuita. Más datos: https://www.artiststudiosjlm.org

Las curadoras Healy Wartman Moyal y Dvir Shaked nos explican que la exposición nació del trabajo de archivo que comenzó hace una década. El proyecto despliega generaciones de artistas y curadores, una comunidad que se creó durante 40 años, dejó una huella en el campo y se convirtió en un importante y significativo centro cultural en Jerusalén. Las obras presentadas en la exposición fueron creadas durante la estancia de cada artista en los talleres. Por ejemplo se puede ver una de las primeras pinturas de Dudu Gerstein, artista de actual fama internacional. Los primeros trabajos de otros veteranos tales como Pamela Levy,Judith Sasporta, Pinchas Cohen Gan, Sharon Balban y muchos más.

Los talleres de “Sadnaot” se fundaron en 1982 por iniciativa del curador Yona Fisher y la Fundación Jerusalén, y fueron la primera empresa en Israel que permitió un espacio de trabajo subsidiado. Ubicados en el barrio de Talpiot, “elegido para mantenerse alejado del corazón de la ciudad lo que produjo un arte diferente tiznado por la zona industrial”. Lo que dio genero colaboraciones y el sitio se convirtió en un influyente espacio social.

F 1

“Sadnaot”

Dudu Gerstein

Festival de Nueva Orleans en el Museo de Arte de Tel Aviv

El sexto Festival de Nueva Orleans en Tel Aviv se llevará a cabo en el Museo de Arte de Tel Aviv producido por la firma “Shamayim – Management”. Más de 60 artistas de Israel y del extranjero, 18 espectáculos con una variedad de estilos en un gran festival de música de jazz apasionante desde Nueva Orleans que conquistó Tel Aviv durante los últimos cinco años. Regresa en grande con la participación de una amplia variedad de artistas que crean y tocan en diferentes estilos. Durante tres días, la singular cultura del jazz del sur de Estados Unidos llenará los espacios del museo con una electrizante atmósfera de jazz, en los estilos que crecieron en Nueva Orleans: jazz, gospel, blues, swing, dixie y rag time. Ziv Ben director del Festival declara: “No es fácil celebrar un festival en estos días sombríos. En “Shamayim” hemos decidido preservar el espíritu, el alma, la cultura, esta es nuestra fuerza». El asesor artístico es Eli Preminger. Entre el 30.5 y el 1.6 Más datos: www.hotjazz.co.il

Este año el festival traerá los orígenes de la música negra de Nueva Orleans junto con un swing ligero y delicioso.Algunos espectáculos del rico programa: “Louis Louis Louis” es un interesante encuentro en el que se presentará la variada música cantada por los tres «Louises»: Jordan, Prima y Armstrong. “Swing Party in Harlem”, dirigido por el trompetista parisino Jerome Etcheberry. Una velada espontánea en el espíritu de los gigantes de la época, en el escenario 8 músicos y 4 bailarines de swing. “Dixieland Style Trumpeter Meeting”: un homenaje a las grandes estrellas de la trompeta.“The New Orleans Mystics” uno de los conjuntos únicos y elegantes que se pueden encontrar en el panorama musical de Nueva Orleans, un grupo de canto multifacético que interpreta una amplia variedad de repertorio. “Gospel Africano” con el coro La Vie Nouvelle cuyos miembros llegaron a Israel desde el Congo. El festival se cierra con una producción especial “End of the Festival Ball”, en la que participarán todos los invitados extranjeros en un mismo escenario.

Coro “La Vie Nouvelle”

Hotel Imperial Wonderland

En este hotel se está presentando con mucho éxito la segunda edicion de una exposición de estilo Pop Up, titulada “Imagining Utopia” (imaginando la utopía). La exposición invita a los artistas a imaginar y explorar su UTOPÍA privada: cómo sería su mundo ideal y cómo imaginan un futuro perfecto a través de su arte. Los 58 artistas que exponen sus obras en las 38 habitaciones del hote, logran ofrecer a los visitantes una experiencia inmersiva de arte, diseño e inspiración en la que muestran sus ideas para un futuro ideal y un mundo mejor. Abierto todos los días de la semana. Más información: https://www.to-mix.co.il/product/imperial-hotel-wonderland-2-imagining-utopia/

En cada una de las habitaciones, el público descubrirá un mundo utópico nuevo, colorido y emocionante creado por los artistas presentadores. Para vivir esta revelación el espectador se pasea entre los mundos utópicos creados por los artistas cada uno ocupa un cuarto diferente del hotel Imperial, que se ha convertido en mágica galería. Se invita al visitante a que durante una hora y media se pierda en los pasillos del hotel y viva esta experiencia extraordinaria e inspiradora. La curadora Yaara Sachs declaro al embarcarse en esta mágica aventura que “para cambiar el mundo en que vivimos necesitamos antes poder imaginar el mundo que deseamos”.

Utopia

La ópera “Theodor” ahora en el cine

En honor al 76° Día de la Independencia del Estado de Israel, se estrena una producción cinematográfica única de “Theodor” la ópera israelí original en hebreo que cuenta la historia de un Herzl que no conocíamos. Musica de Jonatán Cnaan, libreto y dirección de Ido Ricklin, conducción Nimrod David Pfeffer. La producción de la ópera israelí original adquiere un significado escalofriante a la luz de los acontecimientos del 7 de octubre. La película se proyectará en cines de todo el país a partir del 9 de mayo se presenta en los cines y cinematecas del país.

La producción de la película es una colaboración entre la Ópera Israeli y “Ellacomm” la empresa de producción y contenidos más antigua de Israel, fundada en 1977 y propietaria de ARIA, organismo de contenidos para música clásica que proyecta las mejores óperas del mundo en pantalla de cine. El director ejecutivo Ami Ella declaro: “Fotografiar a “Theodor” y documentar esta obra maestra es una misión y un mensaje para las generaciones futuras. Cuando decidimos filmarla lo vimos como un trabajo importante pero después del 7 /10, nos dimos cuenta de lo relevante que es su historia”.

Theodore Herzl, el líder que tuvo la visión del estado judío, es el protagonista de esta ópera que conecta dos períodos de su vida, justo antes de convertirse en leyenda. Dos historias guían la trama de la ópera en forma alternativa: en una el protagonista es el joven Theodore, (Noam Heinz) un estudiante de Viena de unos 20 años. El héroe de la segunda es Herzl (Oded Reich) de treinta y tantos años, periodista que cubre el juicio de Dreyfus en París, marido de Julie, con quien mantiene una relación difícil, y un padre fracasado de tres hijos.

Theodor

“Tmol Shilshom” (Ayer anteayer)

La mitológica cafetería de Jerusalén celebra 30 años. Es una conocida y querida institución cultural propiedad de Dan Goldberg que celebra su 30 aniversario lanzando una nueva serie de eventos culturales y nuevos platos en el menú creado por la joven Naomi Giat, flamante chef del lugar. El café-restaurante-biblioteca que recibió este nombre basado en el libro homónimo de Shai Agnon, desde el día de su inauguración por uno de sus fundadores, el difunto David Erlich, en el barrio Nachalat Sheva de Jerusalén se convirtió en una institución cultural única y especial. El objetivo de Erlich, periodista y escritor, y de su socio Dan Goldberg, que se unió a él dos años después, era establecer en Jerusalén un lugar especial como las cafeterías del mundo que combinara cultura, buena comida y buen ambiente. De hecho, es un lugar ideal para el encuentro y la conversación. Más datos www.tmol-shilshom.co.il

Su especial ubicación en el centro de la zona peatonal y ocupando un antiguo edificio para preservación del siglo XIX, junto con su atmósfera única y romántica, lo han convertido en una atracción que atrae a visitantes y parejas de todo el país. Más de 250 parejas declararon haberse casado tras conocerse en “tmol shilshom”. La chef Naomi Giat se unió recientemente al equipo y, con motivo del aniversario, preparó una serie de platos nuevos que se agregaron al menú del restaurante: Carpacho de remolacha, repollo asado en ajo, tomillo y salvia, ensalada de escarola, cítricos, hinojo, cebolla y lechuga, Linguini Al Olio y otros más. Los eventos musicales: La cantante Flora se presenta con su guitarra clásica para lanzar su cuarto álbum (2.5). Rotem Bar Or (The Angelcy), un músico único con actuaciones que son una experiencia musical para los oídos y el alma, estará en un espectáculo acústico el 9.5.