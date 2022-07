La Banda Pink Martini en Israel

12 julio, 2022

Vuelve la conocida banda posmoderna de Thomas Lauderdale para presentarse en una actuación única en Israel acompañada por dos grandes cantantes: Storm Large y China Forbs, en el Puerto de Tel Aviv.

“Pink Martini” es una banda posmoderna que toca en una variedad de estilos e idiomas con un sello de sonido retro y mucho estilo. Vuelve a visitar Israel para ofrecer una

producción grande y muy costosa, junto a dos grandes cantantes, China Forbs y Storm Large y una docena de músicos, interpretarán juntos canciones en más de 25 idiomas. Pink Martini interpreta su repertorio multilingüe en escenarios de conciertos y con orquestas sinfónicas de toda Europa. Asia, Grecia, Turquía, Medio Oriente, África del Norte, Australia, Nueva Zelanda y América del Norte y del Sur. La banda estuvo ya en los escenarios de Israel en 2019 y recibió muchos elogios y entusiasmo de la audiencia y de los críticos musicales. En esta nueva visita se presentará el 18.7 en el Hangar 11 del Puerto de Tel Aviv.

Más datos en www.leaan.co.il

“Pink Martini” llega a Israel con la productora “EGOeast Productions y Music Business”. Fundada en 1994 por el pianista Thomas Lauderdale cuenta con 11 músicos dirigidos por el fundador y la poderosa solista Storm Large. Su música cruza géneros y va desde “Old Fashion” a lo clásico pasando por el Pop Jazz y la música latina, y en varios idiomas, incluyendo: inglés, francés, español, portugués, árabe y hebreo. Se nos informa que la banda actuó por primera vez en Europa en el Festival de Cine de Cannes de 1997 y su debut orquestal lo hizo con la Sinfónica de Oregón en 1998 dirigida por Norman Leiden. Desde entonces, ha seguido tocando con más de 70 orquestas de todo el mundo, incluidas múltiples colaboraciones con varias filarmónicas y sinfónicas, en las salas más prestigiosas.

Su primer álbum sencillo, “Sympathique”, fue lanzado en 1995 y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana en Francia. En 2014, lanzó su octavo álbum “Dream A little Dream Of Me”, que incluía una encantadora versión en hebreo de la canción “The Most Beautiful Girl in Kindergarten” (Haialdá Aji Iafa Bagan) y una colaboración con la banda “The Von Trapps”, que son los descendientes de la familia en la que se basa el musical y la película “Sounds of Music”. Su actuación conjunta obtuvo una gran exposición. Veinticinco años después, cantan en 22 idiomas y actúan sin parar. La orquesta ha actuado en todo el mundo en teatros de ópera, salas de conciertos, festivales de cine, museos y desfiles de moda de destacados diseñadores como el del finado Albert Elbaz, y ha colaborado en el escenario con más de 50 orquestas sinfónicas de todo el mundo.