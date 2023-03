Yuval Noah Harari: Netanyahu podría “destruir” a Israel

31 marzo, 2023

Para el filósofo e historiador, la reforma judicial podría dar paso a una dictadura.

El historiador, filósofo y autor israelí Yuval Noah Harari advirtió que Benjamín Netanyahu podría pasar a la historia como “el hombre que destruyó a Israel”.

“Si Netanyahu se hubiera retirado después de dos mandatos o después de, digamos, ocho años. Creo que aunque no me gustaron muchas de las cosas que hizo, creo que se habría retirado como uno de los grandes líderes de Israel”, dijo Harari en diálogo con The Associated Press.

“Ahora, su legado es que ciertamente es el divisor de Israel, la persona que dividió a la nación israelí contra sí misma. Y espero que no lleguemos allí”, advirtió el autor de Homo Deus.

“Podría pasar a la historia como la persona que destruyó el estado de Israel”, sentenció el pensador, que se opone públicamente a la reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu.

Harari dijo que Netanyahu podría avanzar hacia una dictadura si se aprueba el plan. “Si este tipo de poder cae en manos de un régimen autocrático, que también es un régimen religioso fundamentalista con objetivos expansionistas y con esta creencia en la supremacía judía, prenderá fuego a todo el Medio Oriente”, señaló el filósofo.

La reforma judicial fue frenada por Bibi esta semana luego de manifestaciones importantes en todo el país, a partir de su decisión de cesar al ministro de Defensa Yoav Gallant por hablar contra la reforma.

Ahora, el presidente Isaac Herzog apuesta a mediar entre las partes para lograr llegar a un compromiso, aunque la tensión no frena y va en aumento junto con la polarización.