Papa Pío XII, el Vaticano y la Iglesia Católica: ¿Héroes o demonios?

29 agosto, 2022

Habitualmente leemos que el Papá Pío XII y el Vaticano en general no denunciaron las atrocidades del nazismo e incluso se dice que colaboraron con Hitler de distintas maneras. Pero, ¿es así?

Es un tema polémico, muchos acusan a Pio XII de colaboracionista o directamente lo llaman el papa nazi. Pero, ¿qué dijeron Golda Meir, Albert Einstein, Jaim Weizmann, Ytzhak Herzog, Moshé Sharet, Bernard Henry-Levy y otras personalidades sobre el Papá Eugenio Paccelli?Todas estas personalidades y muchas más dicen que el papa Pío XII, viendo la imposibilidad de ser útil en un confrontamiento directo contra Hitler, optó por dar ayuda, en total silencio, a los perseguidos por el nazismo.

Pío XII personalmente impartió órdenes a todas las iglesias, conventos, parroquias, santuarios y seminarios católicos de toda Europa de proteger a todos los judíos posibles, dándoles asilo, refugio, documentos falsos y toda una batería de elementos disponibles para evitar las deportaciones a los Campos de Exterminio.

Se calcula que más de 800 000 judíos salvaron sus vidas gracias a la Iglesia católica y a su papa Pío XII. La cifra de 800.000 hubiera podido elevarse a más de 2.000.000 si no hubiera sido porque los nazis encontraron más de 5000 lugares donde la Iglesia daba asilo y asistencia una cantidad entre 300 y 500 judíos refugiados en cada sitio. Al descubrirlos los nazis no sólo deportaban a los judíos, sino que también a los curas párrocos, o madres superioras responsables de la administración de los mismos. Oficialmente fueron torturados y asesinados, alrededor de 6000 sacerdotes y monjas por haber dado asilo a los perseguidos por el nazismo, y en particular, los judíos.

Comentarios de personalidades:

MASSIMO CAVIGLIA, director de Shalom, el mensuario más difundido y acreditado de la comunidad hebrea italiana, explicaba: “Creo que Pío XII no pudo actuar de otra manera: sabía que si tomaba una posición oficial contra Hitler la persecución se habría vuelto también contra los católicos. Sin embargo, en privado ayudó a los judíos, dándoles asilo en edificios eclesiásticos. También mis padres se salvaron en uno de esos conventos”.

ISRAELE ZOLLI, ex rabino jefe de la comunidad judía romana, perseguido por el nazismo, salvado por católicos. Obtuvo, después de la guerra una entrevista con Pío XII para agradecerle oficialmente todo lo que la Iglesia había hecho en favor del pueblo judío. A fines de julio del 44 presentó su renuncia como gran rabino. Le fue ofrecido el cargo de director del Colegio Rabínico, puesto que no se “dudaba en afirmar que en la comunidad judía no había una persona más competente y preparada para tan delicado oficio y, a la vez, tan estimada y apreciada por su honestidad y doctrina”, en palabras del presidente de la comunidad judía. De manera cortés y decidida Zolli rehusó todo cargo. El 13 de febrero de 1945 fue bautizado en Santa María de los Ángeles y tomó el nombre de Eugenio en reconocimiento a Pío XII.

ALBERT EINSTEIN dijo: “Siendo un amante de la libertad, cuando llegó la revolución a Alemania miré con confianza a las universidades sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores de periódicos que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio, ahogados a la vuelta de pocas semanas. Sólo la Iglesia permaneció de pie y firme para hacer frente a las campañas de Hitler para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque sólo la Iglesia (guiada por el papa Pío XII) ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba ahora lo alabo incondicionalmente”. Time Magazine, 23 de diciembre de 1940

MARCUS MELCHIOR, el rabino jefe de Dinamarca, que sobrevivió al Holocausto, quien dijo: “Si el papa Pío XII hubiera hablado, Hitler habría masacrado a muchos más de los seis millones de judíos y quizá a diez millones de católicos”.

DAVID DALIN, rabino estadounidense, recuerda que: “En los meses en los que Roma fue ocupada por los nazis, Pío XII instruyó al clero para que salvara a los judíos con todos los medios. El cardenal Pietro Boetto de Génova, por sí solo, salvó al menos a ochocientos. El obispo de Asís a trescientos”.

Cuando al cardenal PIETRO PALAZZINI le fue entregada la medalla de los Justos entre las Naciones por haber salvado a los judíos en el Seminario Romano, este afirmó: “El mérito es enteramente de Pío XII que ordenó hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para salvar a los judíos de la persecución. El título de Justo entre las Naciones debería ser conferido a Pío XII, ya que salvó a más judíos que Oskar Schindler”.

BERNARD HENRI‐LÉVY, actor y sociólogo contemporáneo francés, de confesión judía, dijo: “Hay que precisar que antes de optar por la acción clandestina, antes de abrir, sin decirlo, sus conventos a los judíos romanos perseguidos por los sicarios fascistas, el silencioso Pío XII pronunció unos valientes discursos radiofónicos denunciando la persecución a los judíos, por ejemplo, los de las Navidades de 1941 y 1942, que después de su muerte le valdrían el homenaje de Golda Meir”.

GOLDA MEIR, ministra israelí de Asuntos Exteriores y primera ministra del Estado de Israel entre 1969 y 1974 por el Partido Laborista, dijo: “Compartimos el dolor de la humanidad por la pérdida de un gran hombre. (…) Cuando el terrible martirio se abatió sobre nuestro pueblo, la voz del papa Pío XII se elevó en favor de sus víctimas. La vida de nuestro tiempo se enriqueció con una voz que habló claramente sobre las grandes verdades morales por encima del tumulto del conflicto diario. Lloramos la muerte de un gran servidor de la paz”. Telegrama de condolencias por la muerte de Pío XII enviado al decano del Colegio Cardenalicio, cardenal Eugenio Tisserant, en octubre de 1958

La prestigiosa revista JEWISH NEWS AND VIEWS en abril de 1939, celebraba la elección de Eugenio Pacelli (autor de la encíclica Mit Brennender Sorge con la que su predecesor, Pío XI, condenó el nazismo) con estas palabras: “Su elección es una fuente de enorme satisfacción para los judíos. El papa Pío XII es conocido por ser un fiel amigo de los judíos y expresó en multitud de ocasiones su enérgica oposición a la persecución de los judíos en Alemania e Italia”.

El CONGRESO JUDIO ESTADOUNIDENSE en julio de 1944, agradeció públicamente a Pío XII haber facilitado comida kosher a los judíos refugiados en instituciones católicas durante la ocupación nazi.

MORDECHAI LEVI, embajador de Israel ante la Santa Sede desde el 12 de mayo de 2008 hasta 31 de julio de 2012, a finales de junio fue muy claro: “Sería un error declarar que la Iglesia católica, el Vaticano y el propio papa Pío XII se opusieron a las acciones dirigidas a salvar a los judíos. Lo cierto es más bien lo contrario: prestaron ayuda siempre que pudieron”.

JAIM WEIZMANN, primer presidente del Estado de Israel (febrero 1949-abril 1951) dijo en 1943: “La Santa Sede, el papa Pío XII, está prestando su poderosa ayuda allí donde puede para mitigar la suerte de mis correligionarios perseguidos”.

DR. ALEXANDRU SAFRAN, gran rabino de Rumania entre 1939 y 1945, intervino con inusual éxito ante el gobierno profascista de Ion Antonescu a favor de muchos judíos dijo: “En las horas más difíciles por las que han atravesado los judíos de Rumania, la generosa asistencia de la Santa Sede fue decisiva y saludable. No es fácil para nosotros encontrar las palabras adecuadas para expresar el calor y el consuelo que experimentamos gracias a la preocupación del Sumo Pontífice, el papa Pío XII, quien ofreció una gran suma de dinero para aliviar los sufrimientos de los deportados judíos… Los judíos de Rumania nunca olvidarán estos hechos de importancia histórica”. Nota del 7 de abril de 1944 al monseñor Andrea Cassulo, nuncio apostólico del papa en Rumania.

JOSEPH MEYER PROSKAUER, presidente del Comité Judío Estadounidense (1943-1949) y juez de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York: “Hemos oído cuán gran papel ha desempeñado el Santo Padre, papa Pío XII, en la salvación de los refugiados judíos en Italia y sabemos por fuentes fidedignas que este gran papa ha logrado extender su poderosa y acogedora mano a los oprimidos de Hungría”. Discurso en el Madison Square Garden del 31 de julio de 1944

YITZHAK HALEVI HERZOG, gran rabino de Irlanda entre 1921 y 1936, gran rabino de los ashkenazis entre 1936 y 1948 (bajo el Mandato Británico) y gran rabino de Israel desde 1948 hasta su muerte. Su hijo Chaim Herzog fue presidente del Estado de Israel entre 1983 y 1993 y su nieto Isaac Herzog es actual presidente de Israel: “El pueblo de Israel nunca olvidará lo que su santidad el papa Pío XII, y sus ilustres delegados, inspirados por los principios eternos de la religión, que constituye el verdadero fundamento de la civilización, están haciendo por nuestros infortunados hermanos y hermanas en la hora más trágica de nuestra historia, lo cual es una prueba de la acción de la Divina Providencia en este mundo”. Carta a monseñor Ángelo Giuseppe Roncalli (el futuro papa Juan XXIII) nuncio apostólico en Francia, de marzo de 1945.

MOSHE SHARET, primer ministro de Israel entre 1953 y 1955, político y estadista judío, uno de los fundadores del Estado de Israel: “Le dije al Papa que mi primer deber era agradecerle y, a través de él, a toda la Iglesia Católica de parte del público judío por todo lo que han hecho en los distintos países para salvar a los judíos… Estamos agradecidos a la Iglesia Católica”. Declaraciones al salir de una audiencia con Pío XII en 1945, apenas terminada la guerra.

PINCHAS LAPIDE, teólogo y diplomático israelí, sirvió como cónsul de Israel en Milán. dijo: “La Iglesia Católica, bajo el pontificado de Pío XII, fue decisiva en la salvación de al menos 700.000 judíos, pero probablemente tantos como 860.000 judíos de una muerte segura a manos de los nazis”, Three popes and the jews, 1967.

Hay muchos más documentos que certifican la ayuda de los católicos a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y el período del Holocausto y que esta ayuda, si no hubiese sido orquestada directamente por el mismo papa Pío XII… no se hubieran podido coordinar los esfuerzos para salvar la vida de cientos de miles de judíos.

Pío XII comenzó a ser cuestionado a partir de la obra “El Vicario”, del escritor alemán Rolf Hochhuth, que data de 1964 y que se robusteció con el libro de John Cornwell “El papa de Hitler”, que apareció en 1999. Pero también con películas como “Amén”, de Costa Gavras, estrenada en 2002, basada en “El Vicario”. La tesis central es que el pontífice guardó silencio frente al horror nazi, sea por pusilánime, sea por simpatía con el régimen, facilitando la masacre de millones de judíos.

Por ejemplo, en 1950, luego de estar huyendo durante cinco años, Otto Adolf Eichmann obtuvo en Génova (Italia) un pasaporte falso emitido por la Cruz Roja, con confirmación de la Iglesia católica, bajo la identidad de Ricardo Klement, gracias a las gestiones del obispo Alois Hudal y el padre franciscano Edward Dömöter, con el encubrimiento de la Santa Sede. Desde Génova se embarcó hacia Buenos Aires, donde llegó el 14 de julio de 1950. Y debe haber muchos otros casos.

Si bien sus defensores reconocen que Pío XII evitó enfrentarse públicamente con los nazis, le dan un sentido completamente diferente a su actitud. Dicen que varias iglesias de países europeos le pidieron al Papa que no condenara públicamente al nazismo porque ello podría acelerar la matanza de judíos, e incluso de católicos. Como se demostró, señalan, en Holanda, donde ante un pronunciamiento crítico la reacción fue tremenda. De hecho, allí el 85% de la comunidad judía fue exterminada.

Aunque son contradictorias, ambas cosas son ciertas…

El rol de la iglesia católica durante la Guerra deberá ser estudiado por investigadores profesionales cuando se abran los archivos secretos de esa época como lo prometió el papa actual

¡Veremos!… ¡veremos!…

Fuente: Grupo de Facebook Personalidades judías de todos los tiempos. Compilado por Raúl Voskoboinik.