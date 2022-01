Panel de expertos israelíes recomienda la cuarta dosis para todos los adultos

25 enero, 2022

El panel de expertos del Ministerio de Salud recomendó hoy extender la cuarta dosis de la vacuna contra la covid a toda la población adulta de Israel.



Israel, primer país en administrar esta segunda dosis de refuerzo a inmunodeprimidos y mayores de 60 años, sopesa ahora la ampliación al resto de la población que deberá aprobar el director general de Salud, Nachman Ash.



Según este grupo de expertos, la cuarta dosis de la vacuna se ha mostrado eficaz en personas mayores de 60 años «tanto en la prevención de enfermedades graves como en la prevención de infecciones».



Por ello, este comité asesor recomendó la cuarta inyección en los mayores de 18 años que recibieron la tercera dosis hace más de cinco meses.



Pionero en la campaña de vacunación contra el coronavirus, casi 4,5 millones de personas -de los más de 9,4 millones de residentes- cuentan con una tercera dosis y alrededor de 600.000 con una cuarta.



Israel vive estos días en el pico de la quinta ola de la pandemia y lidera los contagios per cápita en el mundo por la ómicron, con casi 600.000 casos activos tras registrar máximos diarios, aunque se espera que la curva remita en los próximos días.



Más del 10% de la población dio positivo de coronavirus solo este mes de enero.



Los casos graves en hospitales aumentan, aunque no proporcionalmente, con 845 pacientes en su mayoría con patologías previas o sin vacunar.



Algunos centros hospitalarios han comenzado a cancelar operaciones que no sean de urgencias.



“El aumento es casi exponencial. Hemos alcanzado los números de la ola anterior. Cerramos tres quirófanos hace tres días y mañana cerraremos más. Ni siquiera puedo explicar cuán severamente se ha visto afectada la población que no está enferma con covid”, ilustró en la Radio del Ejército (Galei Tzáhal) Avi Weissman, subdirector del Hospital Rambam. EFE