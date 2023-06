Pamela Geller, activista política, bloguera y comentarista estadounidense anti musulmana, de extrema derecha

28 junio, 2023

Nacida en 1958, ha promovido teorías conspirativas sobre el expresidente Barack Obama, diciendo que nació en Kenia y que es musulmán.

También es conocida por negar genocidios en los que los musulmanes fueron víctimas, como el genocidio bosnio y el genocidio rohingya (se refiere a la operación de limpieza étnica llevada a cabo por el ejército y la policía de Birmania, de mayoría budista, y por civiles budistas rakéin contra los musulmanes rohinyá en el estado de Rakáin, al noroeste del país).

Geller es la presidenta de Stop Islamization of America (un grupo de odio anti musulmán que cofundó con Robert Spencer). Como parte de su activismo, ha pagado por anuncios en contra de los musulmanes y de los palestinos y a favor de Israel en vallas publicitarias.

En 2013, el gobierno británico le prohibió la entrada al país por sus ideas extremistas.

Geller tiene un blog llamado Atlas Shrugs y una página web oficial The Geller Report.

Es la tercera de cuatro hermanas nacidas en una familia judía; su padre, Reuben Geller, es un fabricante textil y su madre es Lillian Geller. Creció en Hewlett Harbor, en Long Island, Nueva York. Geller asistió a la Hofstra University pero no acabó la carrera.

Durante la mayor parte de la década de 1980, Geller trabajó en el New York Daily News, primero como analista financiera y luego en publicidad y marketing. ​ Posteriormente, fue editora asociada de The New York Observer desde 1989 hasta 1994. En una entrevista de Village Voice, Geller declaró que se había involucrado en política a raíz de los ataques del 11 de septiembre.

Creó un blog llamado Atlas Shrugs (una referencia La rebelión de Atlas de Ayn Rand) en 2004. El blog llamó la atención en 2006, cuando Geller reimprimió las controvertidas caricaturas de Mahoma que se publicaron originalmente en el periódico danés Jyllands-Posten.

Desde entonces se ha destacado por su activismo de extrema derecha y ha colaborado con medios como Breitbart News. Geller ha sido descrita como una “teórica de la conspiración” por la Liga Antidifamación ​y como una “extremistaפ por el Southern Poverty Law Center.

Ideas

Sobre los musulmanes

Ha sido ampliamente descrita como anti-musulmana. Geller es una destacada activista en lo que se ha descrito como el movimiento contra la jihad en los Estados Unidos. Ha sido descrita como parte de una red o industria anti-musulmana más amplia. Business Insider ha descrito a Geller como una “promotora de teorías de conspiración anti musulmanas”.​ Snopes ha verificado una serie de afirmaciones de Geller sobre los musulmanes y el islam y ha encontrado que son falsas. Estos incluyen: afirmaciones falsas de Geller de que los musulmanes declararon el 24 de diciembre como el cumpleaños de Mahoma, para interrumpir las celebraciones navideñas; su promoción de un video falso como evidencia de un crimen por parte de inmigrantes musulmanes en Italia; afirmaciones falsas de que los grupos musulmanes se quedaron con el dinero que recaudaron para las víctimas del tiroteo en la sinagoga del Árbol de la Vida; y afirmaciones sin fundamento de que los musulmanes celebraron el incendio de Notre Dame de 2019.​ En 2018, afirmó falsamente que el tirador de Parkland “estaba inmerso en el odio islámico y de izquierda”.

Geller caracteriza con frecuencia los incidentes que involucran a musulmanes como parte de una “jihad”. En 2011, advirtió sobre la “yihad vehicular en Arizona”, después de los informes de que un hombre llamado Ajaz Rahaman se había estrellado contra un supermercado; más tarde se demostró que había sufrido un infarto. También reclamó “jihad vehicular» cuando un inmigrante egipcio condujo un automóvil contra una acera, lastimando a los peatones; ella omitió que la policía determinó que se había quedado dormido al volante. Geller ha caracterizado erróneamente una variedad de eventos diferentes como parte de la jihad, que incluyen: un incidente que involucró a un tirador bosnio adolescente con enfermedad mental en Salt Lake City; así como agresiones al personal y clientes de Walmart por parte de adictos a la metanfetamina. Ha especulado que el tirador en masa de Virginia Tech (masacre que ocurrió el 14 de febrero de 2018 en Parkland, en el área metropolitana de Miami en Florida), Seung-Hui Cho, era un jihadista. En 2011, eliminó publicaciones de su sitio web como parte del acuerdo de una demanda por difamación; había acusado a un abogado de Columbus, Ohio, de vínculos con Hamás. En 2017, su sitio web publicó un video que afirmaba falsamente que un migrante musulmán había golpeado a un niño holandés con muletas.

Ataques terroristas de Noruega de 2011

Fue citada, junto con otros, en el manifiesto de Anders Behring Breivik​. Breivik, responsable de los ataques de Noruega de 2011 (una explosión en el distrito gubernamental de Oslo -capital de Noruega-, y un tiroteo ocurrido dos horas después en la isla de Utøya -ubicada en el lago Tyrifjorden, perteneciente al municipio de Hole-, a pocos kilómetros de Oslo, que dejó un saldo total de 77 muertos y más de un centenar de heridos,​ la mayoría de ellos adolescentes), citó sus escritos en doce secciones de su manifiesto, se refirió a ella como un “ser humano decente” y señaló que había seguido el blog de Geller “durante la mayor parte del año”.​ Cuando los medios comenzaron a informar sobre su influencia en los ataques, eliminó entradas de su blog que podrían haber sido consideradas incriminatorias, incluida una entrada en la que mencionaba que uno de sus lectores que le había escrito desde Noruega le había enviado fotografías del alijo de armas y munición que estaba preparando. ​Geller justificó el atentado en su blog alegando que las víctimas “se lo merecían porque eran antisemitas” y la mayoría no eran 100% noruegos sino “mestizos o de Oriente Próximo”.

Israel

Geller es una sionista apasionada. Considera a gran parte de los medios israelíes como “judíos” y, siendo de derechas, al movimiento socialista israelí de los kibutz como una idea fallida y una variedad de esclavitud.

Teorías de la conspiración sobre Barack Obama

Geller ha presentado una serie de teorías de conspiración y falsedades sobre Barack Obama como que es cripto-musulmán y nació en Kenia. Publicó una carta de un lector en la que especulaba que la madre de Obama estaba involucrada en la pornografía, que su “padre espiritual” era un violador de niños, que Obama “estuvo involucrado con una prostituta drogadicta en su juventud” y que Malcolm X había embarazado a la madre de Obama. Ha acusado a Obama de designar a musulmanes para puestos gubernamentales que pueden tener vínculos con extremistas musulmanes y quieren socavar a Estados Unidos. Acusó al Departamento de Estado de la administración Obama de estar dirigido por “supremacistas islámicos”. Ella escribió en un libro de 2010 (en coautoría con Robert Spencer) que “Barack Hussein Obama” perseguía la “implementación de una sharia suave: la implementación silenciosa y gradual de las leyes islámicas que subyugan a los no musulmanes”.

Teorías de la conspiración sobre genocidios

Según un estudio de 2013 sobre el genocidio de Srebrenica, Geller “está entre los revisionistas más vociferantes” del genocidio. Ella niega el genocidio de los bosnios en Srebrenica y lo describe como el “mito del genocidio de Srebrenica”.​ Ha defendido a Slobodan Milošević, que murió mientras era juzgado por crímenes de guerra en la Guerra de Bosnia, y negó la existencia de campos de concentración serbios. Afirmó que la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 fue “para allanar el camino para un estado islámico en el corazón de Europa: Kosovo”.

Ha sido crítica con el pueblo musulmán rohingya, que es una minoría étnica en Myanmar (Birmania) que ha sido objeto de genocidio y limpieza étnica. Ha culpado a los rohingya por la violencia en Myanmar, dijo que los habitantes de Myanmar “tienen todo el derecho a estar preocupados” por los rohingya, afirmó que “los musulmanes están librando la jihad en Birmania”, acusó a los rohingya de “circular imágenes falsas” y dirigió a sus lectores a un libro llamado The Rohingya Hoax.​

También ha publicado artículos que promueven la falsa teoría de la conspiración de un genocidio blanco en Sudáfrica.

Otras teorías de la conspiración

En época reciente, Geller ha difundido teorías de la conspiración sobre las vacunas contra el COVID-19 en su web oficial, así como en las redes sociales.

