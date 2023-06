El movimiento contra la reforma judicial en Israel busca reactivar las protestas

28 junio, 2023

Reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertan de nuevo de que no se presentarán al servicio si el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue impulsando de forma unilateral ese polémico plan.

El movimiento de protestas contra la reforma judicial en Israel busca reactivar las manifestaciones, mientras reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) alertan de nuevo de que no se presentarán al servicio si el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue impulsando de forma unilateral ese polémico plan.



Los grupos ciudadanos contrarios a la reforma, que socavaría la independencia judicial y la separación de poderes en Israel, han convocado una nueva jornada de protestas el próximo lunes, cuando pretenden rodear y bloquear los accesos del Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv, como ya hicieron el pasado marzo.



«En los últimos días, las fuerzas del orden han abierto investigaciones contra los líderes del movimiento de protesta, los manifestantes están siendo arrestados con cargos falsos, y los ministros están pidiendo el encarcelamiento de los principales líderes que se oponen al golpe», lamentaron hoy los organizadores, unidos ahora bajo la denominación «Fuerza Kaplan», en alusión al nombre de la avenida de Tel Aviv convertida en epicentro de las manifestaciones durante 25 semanas consecutivas.



Esta llamó a lanzar el lunes «una respuesta inequívoca» con la llegada masiva de convoyes de vehículos al aeropuerto para una «manifestación democrática, legal y no violenta».



La movilización será el mismo día en que el Gobierno quiere llevar a votación en primera lectura un proyecto de ley que limitaría el alcance del concepto de «razonabilidad», por el cual la Corte Suprema puede someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental por considerarla «irrazonable».



La coalición gubernamental -que ostenta una cómoda mayoría parlamentaria- acordó la semana pasada avanzar unilateralmente los trámites legislativos de la reforma, después de que la oposición suspendiera las negociaciones para lograr un plan de consenso ante la falta de acuerdos, mediadas por el presidente Isaac Herzog.



Ante ello, más de un centenar de reservistas de las fuerzas aéreas de las FDI advirtieron ayer -como ya hicieron meses antes- en una carta de que no tomarán parte en tareas de servicio obligatorio si el Ejecutivo sigue adelante con los trámites legislativos.



El domingo, unos 300 médicos reservistas también comunicaron que rechazarán prestar servicio si el Gobierno no para el plan.



Netanyahu se vio forzado a congelar la reforma a finales de marzo, tras masivas protestas, la convocatoria de una huelga general y después de que reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel hicieran amenazas similares a no presentarse a servicio.



Las protestas, que se realizan desde inicios de enero, han sido las más multitudinarias de la historia de Israel, aunque en los últimos meses han perdido un impulso que ahora las entidades organizadores intentan recuperar. EFE y Aurora