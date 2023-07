Organizaciones judías de siete países se unen para la lucha contra el antisemitismo

25 julio, 2023

La nueva iniciativa reunirá a líderes de siete grandes comunidades judías de la diáspora para debatir retos comunes, desarrollar estrategias coordinadas y compartir las mejores prácticas.

En respuesta a los crecientes índices de antisemitismo en todo el mundo, importantes organizaciones judías de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Argentina y Australia anunciaron hoy la formación del J7, Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo, en inglés llamado Large Communities’ Task Force Against Antisemitism.

El grupo de trabajo estará formado por la Liga Antidifamación (ADL), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) y la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, entre otras.

Además de las consultas de alto nivel, el J7 organizará una serie de grupos de trabajo compuestos por expertos en la materia de cada comunidad para desarrollar estrategias y planes de acción en áreas como la política y defensa, política tecnológica, seguridad, extremismo y la educación contra el antisemitismo.

La formación del Grupo de Trabajo Global J7 se produce en un momento en que los datos de todo el mundo indican un aumento de los incidentes y actitudes antisemitas, y una creciente preocupación dentro de nuestras comunidades judías que enfrentan este aumento.

Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA celebró que «el J7 nos permitirá tener una mayor comprensión de los desafíos que enfrentan los judíos del mundo en las áreas de antisemitismo, remembranza del Holocausto y otros temas relacionados con el odio. Formar parte del J7, liderado por la ADL, asegura que la perspectiva de los judíos latinoamericanos tendrá un alcance global».

Por su parte, el CEO de ADL Jonathan Greenblatt aseguró que «el antisemitismo está aumentando en todo el mundo, especialmente en países donde hay grandes poblaciones judías. Y las amenazas a nuestras comunidades no son refrenadas por continentes y fronteras. Necesitamos hacer frente a estos retos mediante una acción coordinada. Esta nueva coalición de importantes organizaciones que representan a siete grandes comunidades judías de la diáspora en democracias liberales proporcionará un marco formal para la coordinación, la consulta y la formulación de respuestas globales a las amenazas antisemitas contra el pueblo judío».

Los líderes del J7 se reunirán periódicamente de forma virtual y en persona, también en la Cumbre 2024 Never is Now de la ADL, que tendrá lugar del 4 al 7 de marzo de 2024.