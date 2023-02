Opositor ruso ve «opción real» de que termine pronto la era Putin

20 febrero, 2023

El opositor y exmagnate ruso Mijail Jodorkosvki ve una "opción real" de que en el curso de los próximos cinco años termine la era de Vladimir Putin, según afirma en una entrevista sobre un libro suyo en el que analiza lo que puede hacerse en caso de que eso ocurra.

«El libro gira en torno a lo que debe hacerse si la era Putin termina en el curso de los próximos cinco años y veo una opción real para ello dependiendo de los éxitos de Ucrania y del compromiso de occidente en Ucrania», dijo Jodorkovski.



Sin embargo, para el exoligarca que cayó en desgracia con Putin y pasó diez años en la cárcel, la revolución es algo que tiene que surgir dentro de Rusia.



«La revolución tiene que surgir del interior de Rusia, bien sea desde el aparato de seguridad o del ejército, no sabemos quien podrá hacerla. Pero el occidente es decisivo para lo que venga después», explicó.



Con esto último el opositor se refiere a las sanciones y el momento en que estas se levanten y en ese contexto advirtió que «el occidente tiene que tener claro que tras el fin de Putin no será posible hacer elecciones de manera inmediata».



«Se necesitarán dos o tres años. ¿Con quien podrá hablar entonces occidente? O bien Putin será reemplazado por otra personalidad o las regiones y sus gobiernos formaran un gobierno provisional», aseguró.



En ese contexto Jodorkovski, cuyo padre es judío, advirtió que no se puede tener la ilusión de que el fin de Putin pueda darse sin que haya al menos una amenaza de violencia.



«Los ucranianos tuvieron la suerte de que ante su revolución predominantemente pacífica (el entonces presidente Viktor) Janukovicich huyó. Putin no es Janukovich, él va a disparar. Por eso no habrá un cambio de régimen sin una amenaza de violencia creíble», aseguró.



Eso implica, agregó, que los revolucionarios tendrán que darle a Putin dos opciones.



«O te vas o te colgamos del farol más cercano. Y luego se negociaran las condiciones de su marcha. Al mismo tiempo sería importante que el cambio ocurra con la menor violencia posible pues de lo contrario se alejaría la democracia», añadió



Con respecto a su propio papel en la transición Jodorkovski se mostró escéptico y recordó que el siempre había sido un gestor empresarial que presentaba un plan y que o este se asumía o él se retiraba.



«Así no puede trabajar un político», dijo.



El exoligarca, actualmente en el exilio, se mostró escéptico frente a cualquier posibilidad de conversaciones con Putin.



«A día de hoy Putin puede estar dispuesto a negociar e incluso podría parar la guerra y tal también a negociar sobre territorios ya ocupados. Pero tenemos que ser conscientes que el que siguiente paso seria movilizar el ejército en los territorios ocupados y fortalecerlo», dijo.



«Luego se dirá que tiene que hacer lo que esperan de él sus seguidores y la guerra empezará antes de lo esperado», añadió. EFE y Aurora