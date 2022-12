Nike rompe su contrato de patrocinio con Kyrie Irving tras caso de antisemitismo

6 diciembre, 2022

Nike rompió su contrato de patrocinio con Kyrie Irving, jugador de los Brooklyn Nets en la NBA, después de que el base promoviera recientemente una película antisemita en su cuenta de Twitter.

La decisión de Nike, confirmada por un portavoz a los medios estadounidenses, fue tomada un mes después de que la marca suspendiera su relación de patrocinio con Irving.



El jugador de los Nets no comentó de manera explícita la rescisión del contrato, pero escribió en Twitter que «no hay nada más valioso que ser libre».



Según la representante de Irving, Shetellia Riley Irving, la separación de Nike fue «consensuada».



Nike fichó a Irving en 2011, el año en que debutó en la NBA como número uno del draft, y lanzó su primera línea de zapatillas dedicada al base en 2014.



El número 11 de los Nets, que en el pasado ha tenido otras controversias como su negativa a vacunarse del coronavirus, publicó en octubre en su cuenta de Twitter, con 4,5 millones de seguidores, un enlace de Amazon a la película «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» (2018).



Esta cinta está basada en un libro del mismo título publicado en 2015 que, según la revista Rolling Stone, incluye multitud de afirmaciones antisemitas como que «muchos judíos famosos» han «admitido» que rezan a «Satán o Lucifer».



En su descripción de Amazon, la cinta asegura «descubrir la verdadera identidad de los Hijos de Israel».



La promoción de esta película por parte de Irving recibió duras críticas de los Nets, la NBA y el sindicato de jugadores de la liga.



Irving fue sancionado por los Nets con al menos cinco partidos de suspensión por su mensaje antisemita y por su inicial negativa a pedir perdón de manera explícita.



Finalmente, el jugador se disculpó y regresó a la pista tras perderse ocho encuentros de su equipo.



Antes de la suspensión, Irving se había encarado en una rueda de prensa con un periodista que le preguntó las razones de la promoción de la película antisemita.



«No me deshumanices. Soy un ser humano, puedo escribir lo que quiero (en redes sociales), así que dilo y cállate así pasamos a la próxima pregunta», afirmó entonces.



Poco después, Irving y los Nets anunciaron que donarían cada uno medio millón de dólares a «causas y organizaciones que trabajen para erradicar el odio y la intolerancia». EFE