Netanyahu acusa a Lapid de no aceptar los resultados electorales

6 diciembre, 2022

Benny Gantz instó a quien se convierta en el próximo ministro de Defensa: "no acepte la disolución de las Fuerzas de Defensa de Israel".

Benjamín Netanyahu, quien ganó las últimas elecciones de Israel y recibió el mandato de formar el nuevo Ejecutivo, acusó al primer ministro saliente, Yair Lapid, y al ministro de Defensa, Benny Gantz, de no aceptar los resultados electorales y difamar al «gobierno elegido por la mayoría».



«Lapid y Gantz no aceptan los resultados electorales y difunden intimidaciones contra un gobierno elegido por la mayoría del pueblo», dijo Netanyahu a través de su cuenta Twitter.



Se espera que el ex primer ministro -quién ya gobernó Israel por un total de 15 años- vuelva al poder próximamente, tras haberse asegurado una mayoría de 64 escaños en un Parlamento de 120 con su bloque ultraderechista y religioso en las elecciones del 1 de noviembre.



Se prevé que este sea el Ejecutivo más derechista de la historia de Israel, ya que incluirá a polémicos líderes ultraderechistas como Itamar Ben Gvir, y Bezalel Smotrich, con quienes Netanyahu ya ha alcanzado acuerdos de coalición.



A Ben Givir le entregará el nuevo y reforzado ministerio de Seguridad Nacional y a Smotrich el importante Ministerio de Finanzas y amplios poderes en el Ministerio de Defensa para gestionar los asentamientos israelíes en Judea y Samaria (Cisjordania).



Por otro lado, acordó con Avi Maoz, líder del partido homófobo y ultrarreligioso Noam, darle un cargo de viceministro, poder sobre una nueva entidad para promover la identidad judía del país y el control de los programas educativos externos al sistema de educación pública.



«Netanyahu entrega las llaves del país a Moaz, Ben Gvir y Smotrich (…) Netanyahu vendió las Fuerzas de Defensa de Israel a los hardalim (haredim datim leumim [ultraortodoxos nacionalistas])», deploró Lapid.



Por su parte, Gantz hizo un llamado a quien se convierta en el próximo ministro de Defensa: «no acepte la disolución de las Fuerzas de Defensa de Israel».



Netanyahu replicó asegurando que «Lapid está llevando a cabo una campaña de deslegitimación contra la elección popular».



Se espera que en los próximos días, Netanayahu alcance también acuerdos con los partidos judíos ultraortodoxos Shas (sefaradí) y Judaísmo Unido de la Torá (askenazi).



El 11 de diciembre termina el límite de 28 días estipulado para crear Ejecutivo, aunque en caso de no conseguirlo podría obtener una extensión de 14 días.

Con información de EFE