Netanyahu logra cambiar al presidente de la Knéset antes de jurar su gobierno

13 diciembre, 2022

El Parlamento israelí (Knéset) votó hoy en pleno para cambiar a su presidente y eligió a Yariv Levin, diputado del Likud y confidente de Benjamín Netanyahu.

Se trata de una maniobra del ex primer ministro para impulsar su agenda legislativa antes incluso de formar gobierno, pero necesaria para poder hacerlo.



Netanyahu, vencedor de las elecciones del pasado 1 de noviembre, tiene hasta el 21 de diciembre para conformar un gobierno de coalición con los partidos ultraortodoxos y de extrema derecha que le respaldan, pero ese apoyo está condicionado a varias reformas legislativas para las que necesitan a un aliado al frente de la Knéset para acelerar el proceso.



Apoyado por los 64 diputados que conforman el bloque pro-Netanyahu, Levin sustituye en el cargo a Mickey Levy -del partido de centro Yesh Atid, del primer ministro en funciones Yair Lapid- quien debía presidir la Knéset hasta que el nuevo gobierno de coalición liderado por Netanyahu fuera ratificado y jurara en el Parlamento, algo que todavía no ha ocurrido.



«Debemos asegurarnos de que el mandato que nos ha dado la ciudadanía se cumpla y haya gobernabilidad, una expresión necesaria del sistema democrático», afirmó Levin al asumir el cargo, aunque lo hará solo temporalmente, pues aspira a recibir algún ministerio importante en el nuevo gobierno.



Con Levin al frente de la Knéset, Netayahu y sus socios buscan aprobar rápidamente tres proyectos de ley necesarios para que todos los partidos firmen el pacto definitivo de coalición de gobierno, ya que de momento se han firmado acuerdos provisionales e individuales con el Likud.



Estos proyectos son: expandir la autoridad sobre la policía del extremista Itamar Ben Gvir, quien ocupará el ministerio de Seguridad Nacional según lo pactado en las negociaciones; descabezar el Ministerio de Defensa para que alguien del partido Sionismo Religioso controle todo lo referente a la construcción de asentamientos en Cisjordania (Judea y Samaria); y permitir que el líder del partido ultraortodoxo sefaradí Shas, Aryeh Deri, sea ministro.



Los tres proyectos de esta agenda legislativa serán llevados hoy mismo a votación en su lectura preliminar, tras la elección de Levin, quien agilizará los procedimientos de manera expedita para que las tres votaciones en pleno que requiere cualquier proyecto de ley se produzcan antes de que expire el plazo de Netanyahu para formar gobierno, el 21 de diciembre.



MINISTRO INHABILITADO



Según los acuerdos preliminares de Gobierno, Deri ocupará en la primera mitad de la legislatura los ministerios de Interior y Salud, pero para ello necesita una ley que le permita ocupar esos cargos públicos tras haber sido inhabilitado a principios de año, condenado por fraude fiscal, aunque la sentencia de prisión fue suspendida.



Deri, quien aspira a que la nueva ley solo inhabilite a los cargos públicos que hayan entrado a prisión, a mitad de legislatura se intercambiaría el Ministerio de Interior con Bezalel Smotrich, líder del Sionismo Religioso, que hasta entonces ejercerá como Ministro de Finanzas.



Durante las negociaciones, Smotrich logró que el número dos de su partido ocupe un puesto con rango de ministro dentro del Ministerio de Defensa, que se ocupará de las políticas de construcción y ampliación de asentamientos en toda Cisjordania, con competencia en el nombramiento de generales a cargo de la política civil de Israel en esos territorios disputados, lo que ha alarmado al estamento militar.



Otro polémico nombramiento será el del extremista Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío, como ministro de Seguridad Nacional, con poderes sin precedentes sobre la policía cuando se apruebe la ley que ha exigido, como la capacidad de dictar sus políticas, algo que hasta ahora decidía el Comisario general.



Los cambios permitirán a Ben Gvir, condenado en el pasado por incitación al racismo y apoyo a organización terrorista, determinar la política general sobre investigaciones, presentar cargos o frenar la aplicación de algunas infracciones (por ejemplo, no procesar a judíos que rompen el status quo rezando en el Monte del Templo), aunque no podrá implicarse directamente en las pesquisas.



Tanto el Sionismo Religioso de Smotrich, como Poder Judío de Ben Gvir -que concurrieron juntos a las elecciones y se confirmaron como tercera fuerza más votada- también quieren impulsar en la Knéset una reforma judicial que debilitaría los controles y equilibrios sobre el poder político. Aurora y EFE