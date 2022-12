Neonazi que atacó una sinagoga en Alemania toma rehenes e intenta fugarse de prisión

14 diciembre, 2022

El ultraderechista alemán Stephan Balliet, condenado en 2020 a cadena perpetua por el asesinato de dos personas en un atentado en Halle, trató de fugarse de la prisión de Magdeburg, según las autoridades.

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, se declaró «preocupada» por el incidente frustrado y en declaraciones al diario «Die Welt» pidió a las autoridades penitenciarias que reforzasen las medidas de seguridad.



«En particular con alguien como el terrorista de Halle, del que sabemos que ya intentó huir durante el proceso judicial, debe haber una vigilancia especial», señaló la ministra.



Según informó el Ministerio de Justicia del Estado federado de Sajonia-Anhalt (este), donde Balliet cumple condena, el extremista tomó como rehén a un funcionario de prisiones cuando éste se disponía a cerrar su celda sobre las 9 de la noche del lunes hora local.



Valiéndose de un arma cuya naturaleza las autoridades no especificaron, obligó a dicho funcionario a abrirle varias puertas, en una de las cuales le intercambió por otro rehén, aunque finalmente fue reducido por las fuerzas de seguridad sin que nadie resultara herido, salvo el recluso.



Este tuvo que recibir atención médica tras el incidente, que no duró más que una hora en total, y se encuentra ahora en una celda de gran seguridad.



Balliet trató de atentar contra una sinagoga en Halle el 9 de octubre de 2019, durante la celebración judía de Yom Kippur, pero, al no poder abrirse paso, asesinó con un arma de fabricación casera a una transeúnte y a un cliente de un establecimiento cercano e hirió a otras dos personas.



Mientras se encontraba en prisión preventiva, el ultraderechista ya trató de huir en una ocasión tras escalar una valla de más de tres metros de altura en la prisión de Halle, en un incidente que llevó a la dimisión del secretario de Estado responsable del Ministerio de Justicia regional.



Según fuentes citadas por «Die Welt», en su intento de fuga Balliet usó un arma de fabricación propia con la que realizó un disparo y en su posesión se hallaron además un cuchillo, unas tijeras y un abrelatas.EFE