Mark Andrew Spitz y sus siete medallas de oro

14 diciembre, 2022

Ex nadador estadounidense que consiguió ese notable triunfo en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

Rompió marca mundial en cada uno de sus triunfos y fue el primer atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en conseguir dicha hazaña en una sola edición (hasta Pekín 2008 en el que fue superado por el también nadador estadounidense Michael Phelps). A pesar del éxito alcanzado y con tan solo 22 años decidió retirarse para trabajar en Bienes Raíces. Es considerado uno de los más grandes atletas olímpicos de todos los tiempos.

Gracias a su padre Arnold, aprendió a nadar a los dos años mientras vivía en Hawái. Estudió en la Universidad de Indiana.

Recibió el premio Sullivan Howard en el año 1971 y el premio nadador del año en 1972. En el 2005, Mark Spitz fue escogido como abanderado de la Delegación estadounidense a los XVII Juegos Macabeos.

Actualmente vive en Los Ángeles con su esposa Suzy Weiner y sus dos hijos: Matthew (n. 1981) y Justin (n. 1991).

Títulos obtenidos

Panamericanos de Winnipeg 1967 (5 medallas de oro)

Juegos Olímpicos de México 1968 (2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce)

Juegos Olímpicos de Múnich 1972 (7 medallas de oro)

8 títulos universitarios en Estados Unidos (NCAA)

Sus marcas

26 mundiales

35 de Estados Unidos

100 m estilo libre: 51.22 (1972, récord del mundo)

200 m estilo libre: 1:52.78 (1972, récord del mundo)

100 m estilo mariposa: 54.27 (1972, récord del mundo)

200 m estilo mariposa: 2:00.70 (1972, récord del mundo)

Relevos: 4 × 100 m estilo libre: 3:26.43 (1972, récord del mundo) 4 × 200 m estilo libre: 7:35.78 (1972, récord del mundo) 4 × 100 m medley: 3:48.16 (1972, récord del mundo)



Tras el regreso de Spitz a Estados Unidos después de los Juegos Olímpicos de 1972, consiguió varios lucrativos contratos de patrocinio con empresas. Ganó unos 7 millones de dólares en un periodo de dos años. “Un millón de dólares en 1972 equivaldría a más de 10 millones de dólares hoy en día”, dijo Spitz en 2007. “Me fue muy bien, muchas gracias” Spitz añadió: “Diría que fui un pionero. No había nadie que hubiera ido a los Juegos Olímpicos antes que yo que aprovechara la oportunidad de la misma manera. Depende del momento, depende de la suerte, depende de la economía y, sobre todo, depende de la apariencia. Quiero decir, nunca he visto una revista de feos. Así es nuestra sociedad. No digo que esté bien. Son sólo los hechos”.​ Spitz pasó a crear una empresa inmobiliaria. ​

Según su página web oficial, Spitz trabaja por cuenta propia como portavoz de empresas y conferenciante motivacional. Sin embargo, Sports Yahoo! recoge su ocupación como corredor de bolsa y conferenciante motivacional. Según una entrevista, “Spitz se convirtió en corredor de bolsa en 2002 y desde entonces se ha dedicado al capital privado. Ahora también está incursionando en el ´negocio del agua´, como él lo llama, y está en negociaciones para construir una instalación de embotellamiento de agua en un terreno rico en acuíferos que él y un socio comercial poseen”.

Spitz ha llevado a cabo varios proyectos empresariales con el ex jugador de la NBA Rick Barry. Viaja por todo el mundo y da unas 25 conferencias al año. Su biografía, The Extraordinary Life of An Olympic Champion (La extraordinaria vida de un campeón olímpico), de Richard J. Foster, se publicó en julio de 2008.

En julio de 2012, apoyó la candidatura de Estambul para albergar los Juegos Olímpicos de Verano de 2020, pero la adjudicación fue para Tokio.

Fuente: Wikipedia