Nasrallah advierte sobre un enfrentamiento militar con Israel por el gas en el Mediterráneo

31 julio, 2022

El líder de Hezbollah interpreta la pasividad de Estados Unidos e Israel como debilidad

Por el general de brigada. (retirado) Dr. Shimon Shapira

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, está haciendo amenazas flagrantes de que, si no se encuentra una solución a la disputa de Israel con el Líbano sobre la plataforma de gas de Karish en el Mediterráneo para septiembre de 2022, cuando se supone que comienzan las perforaciones allí, su organización no permitirá que Israel perfore en el sitio de Karish.

Estas amenazas aumentan la posibilidad de una escalada militar entre Hizbullah e Israel.

El lanzamiento por Hezbollah de cuatro drones desarmados en la plataforma de gas en julio, incluso sabiendo que Israel los derribaría, pretendía ser una advertencia concreta de que, si las partes no logran llegar a un acuerdo, Hezbollah lanzará drones armados de diferentes tamaños y tipos.

Nasrallah indicó que Hezbollah tiene varias capacidades en el aire, la tierra y el mar y utilizará todo lo que le sirva en el momento y en la escala apropiados.

Nasrallah amenazó además que estaba preparado para ampliar el enfrentamiento “más allá de Karish” (una alusión a su amenaza “más allá de Haifa” en la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah) y atacar otras instalaciones energéticas israelíes en el Mediterráneo.

La máquina de propaganda de Hezbollah afirma que ha comenzado una nueva etapa del conflicto con Israel y que Hezbollah se encuentra en un estado de preparación operativa para una guerra a gran escala que no se limitará a operaciones especiales.

La organización publicó un mapa interactivo de las instalaciones de producción de energía de Israel en el Mediterráneo, enfatizando que están dentro del alcance de ataque de Hezbollah.

Hezbollah también subrayó que la comandancia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se opone a una acción militar y recomienda que el liderazgo político de Israel muestre flexibilidad y llegue a un acuerdo con el Líbano.

Mientras tanto, Mohammad Raad, jefe del bloque de Hezbollah en el parlamento libanés y confidente personal de Nasrallah, dijo que Hezbollah “no desea una guerra, pero está listo y preparado para ella… Ustedes verán nuestro poder si toman una decisión equivocada y recurren a la agresión en los próximos días”.

El asociado de Nasrallah, Mohammed Raad, advirtió a Israel: “Le decimos en voz alta al enemigo israelí que el gas en nuestra zona económica exclusiva es nuestro derecho y que tenemos prioridad sobre el mundo entero para beneficiarnos de nuestros derechos en nuestras aguas y gas” (Naharnet – Líbano).

Hizbullah percibe la renuencia estadounidense a intervenir

Hizbullah se siente alentado por el hecho de que Estados Unidos no se pone del lado de Israel en los temas en disputa y por el hecho de que la visita del presidente Biden a Israel no abordó la disputa.

Además, Hezbollah ve el silencio del primer ministro en funciones, Yair Lapid, ante las amenazas de Nasrallah como una renuencia israelí a involucrarse en un enfrentamiento militar con Hezbollahh.

Hezbollah ha elaborado un perfil de Lapid, y ahora está observando cuidadosamente sus movimientos.

En general, parece que Hezbollah interpreta el silencio de Israel como un deseo de evitar una confrontación militar durante la campaña electoral por temor a que influya en los resultados.

El análisis del comportamiento de Nasrallah indica que está preparado para asumir riesgos frente a Israel, que, por su parte, los ha estado esquivando hasta ahora.

Nasrallah interpreta la cautela de Israel ante una confrontación como una debilidad derivada del hecho de que está disuadido y temeroso de las hostilidades armadas.

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs

El general de brigada. (retirado) El Dr. Shimon Shapira es investigador principal del Jerusalem Center for Public Affairs. Se desempeñó como secretario militar del primer ministro y como jefe de gabinete del ministro de Exteriores. Editó el libro electrónico del Jerusalem Center Iran: From Regional Challenge to Global Threat. Es autor de Hizballah: Between Iran and Lebanon, Centro Moshe Dayan, Universidad de Tel Aviv, 2021.