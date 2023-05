Mundial Sub-20: Israel busca dejar una huella luego de lo sucedido en Indonesia

18 mayo, 2023

Antes de comenzar a competir, el plantel visitó el lugar donde estaba la embajada israelí destruida por el atentado terrorista ocurrido en 1992.

La selección sub-20 de Israel llegó a Argentina y se está preparando para su debut en el Mundial de la categoría. En general, el país solo disputó un torneo de este estilo en 1970.

“Tengo 48 años y venir a Argentina a jugar fútbol era mi sueño desde que tenía 10 años”, dijo el técnico Ofir Haim, exjugador profesional, en referencia al nivel de juego en el país que ganó la Copa del Mundo en 2022.

El plantel fue recibido el lunes por 80 miembros de la comunidad judía local que se unieron a ellos en un evento de dos horas con discursos y un video introductorio.

Además, el plantel visitó el monumento emplazado en Buenos Aires donde estaba la embajada israelí destruida por el atentado terrorista ocurrido en 1992. Allí, los integrantes del combinado nacional dejaron una ofrenda y escucharon el testimonio de uno de los sobrevivientes, Victor Nisembaum

El seleccionado de fútbol israelí estuvo en el día de ayer en Arroyo y Suipacha.

En este lugar, 31 años atrás, antes de que nacieran los jugadores del talentoso grupo dirigido por Ofir Haim, fueron asesinadas 29 personas en un atentado a nuestra embajada.

— Israel en Argentina (@IsraelArgentina) May 18, 2023

El grupo C espera por la selección israelí de fútbol juvenil en el primer Mundial Sub-20 que disputará el país. Ante Colombia, Japón y Senegal, el combinado nacional deberá hacerse fuerte y aspirar a la clasificación a los octavos de final.

Subcampeona del europeo Sub-19 el año pasado, la selección colmó las expectativas y sorprendió a más de uno con su actuación. En el torneo perdió la final contra Inglaterra tras la prórroga en Eslovaquia.

Fixture de Israel:

Domingo 21 de mayo a las 15:00 (hora argentina): Israel vs Colombia en el Estadio de La Plata.

Miércoles 24 de mayo a las 15:00 (hora argentina): Senegal vs Israel en el Estadio de La Plata.

Sábado 27 de mayo a las 18:00 (hora argentina): Japón vs Israel en el Estadio de Mendoza.