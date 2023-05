Benjamin Netanyahu se reunió con los líderes religiosos de la comunidad judía etíope

18 mayo, 2023

El primer ministro homenajeó a judíos etíopes que fallecieron intentando llegar a Israel.

Tras la ceremonia estatal por los judíos etíopes que perecieron en su camino a Israel, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu se reunió hoy, en la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, con los principales líderes religiosos (kesim) de la comunidad judía etíope en Israel.

Los kesim plantearon al Primer Ministro varias cuestiones urgentes: la escasez de puestos, la escasez de sinagogas para la comunidad y el traslado a Israel de los judíos que aún permanecen en Etiopía. El Primer Ministro Netanyahu dio instrucciones al Director General del Gabinete del Primer Ministro, Yossi Shelley, para que evaluara la posibilidad de prestar asistencia junto con el Ministerio de Servicios Religiosos y el Ministerio de Aliá e Integración.

El Primer Ministro Netanyahu afirmó:

«Quiero que sepa que tiene un canal de comunicación a través de MK Tsega Maleku y el Director General de la PMO Shelley; estamos a favor de resolver estos problemas. Lo hemos demostrado en el pasado y juntos lo demostraremos de nuevo. Esto es importante.

Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Me conmuevo mucho cuando me siento en el Monte Herzl y escucho estas historias; es muy duro. Se me parte el corazón; no es un espectáculo. Es muy importante para mí. Ya lo he dicho y quiero repetirlo aquí: Es de suma importancia que todos los niños israelíes conozcan esta historia. Es importante porque trata de los judíos de Etiopía y porque es la esencia del retorno a Sión y de nuestro renacimiento.

Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

Siempre me complace verlos y aprecio mucho el hecho de que precisamente en la comunidad de la que se decía que la fe había decaído, que todos habían huido del judaísmo, me complace ver que no es así. Esto es importante».

Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)

También participaron en la reunión Tsega Maleku, nueve kesim y el presidente de la asociación sin ánimo de lucro Zera Aharon Samai Elias.