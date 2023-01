Muere un sacristán en un ataque yihadista a tres iglesias en Algeciras

26 enero, 2023

Un hombre fue detenido como presunto autor de la muerte de un sacristán y de herir gravemente a un sacerdote en el ataque con arma blanca a tres iglesias católicas de la localidad de Algeciras (Cádiz), en el sur de España.

El agresor, Yasin Kanza, de nacionalidad marroquí y de unos 40 años, iba armado con un machete de grandes dimensiones y podría ser un lobo solitario y, en consecuencia, tratarse de un ataque con fines yihadistas, si bien este extremo está pendiente de la investigación de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas.



Aunque el Ministerio del Interior español mantiene la cautela sobre el ataque, la Audiencia Nacional, que se encarga de juzgar los asuntos terroristas en España, investiga el asunto como posible terrorismo, mientras que la comunidad islámica de la zona, el Campo de Gibraltar, no dudó el calificarlo de «vil ataque terrorista».



Fuentes de la investigación han indicado que no descartan que se trate de un actor yihadista solitario, si bien este extremo está pendiente de la investigación de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas.



Las mismas fuentes han indicado que en el momento de los hechos el supuesto autor vestía una chilaba negra, símbolo de que su intención no era inmolarse, ya que de haberlo querido hacer hubiera vestido de blanco.



Los hechos ocurrieron cuando el atacante entró en la parroquia de Santa María Auxiliadora, irrumpió en la capilla de San Isidro y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, que estaba celebrando la eucaristía.



A causa de la agresión resultó herido de gravedad, pero tras ser intervenido quirúrgicamente el sacerdote Rodríguez se encuentra fuera de peligro.



A continuación, el hombre armado accedió a la Iglesia de Nuestra Señora de La Palma en la céntrica Plaza Alta de Algeciras, donde causó diversos destrozos y atacó al sacristán Diego Valencia, quien logró salir del templo, pero fue alcanzado por el atacante en el exterior.



Las heridas que le causó con el machete le provocaron la muerte.



Después, supuestamente el mismo asaltante se dirigió a la Capilla de Europa, un templo ubicado frente al anterior y aporreó la puerta, pero como la iglesia estaba cerrada se marchó.



Durante los ataques otras tres personas resultaron heridas.



La Policía Local detuvo finalmente al agresor en las inmediaciones de la Plaza Alta y lo puso a disposición de la Policía Nacional que lo custodia en la comisaría de Algeciras.



Las reacciones de condena no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a los familiares del sacristán fallecido «en el terrible ataque de Algeciras», al tiempo que deseó «una pronta recuperación a los heridos».



También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, expresó su consternación «por los ataques».



La Conferencia Episcopal Española (CEE) expresó su más firme condena a la violencia, «que no puede tener lugar en la sociedad en la que vivimos» y trasladó su cercanía y afecto a los familiares de las víctimas, a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del Campo de Gibraltar.



También la comunidad islámica mostró su rechazo. «Con profundo dolor y mucha tristeza, la Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar se ha enterado del vil y cobarde ataque terrorista perpetrado en la ciudad de Algeciras por un individuo aparentemente de origen árabe», ha indicado en un comunicado. EFE