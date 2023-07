Miles de reservistas protestan ante la casa del ministro de Defensa de Israel, pidiendo su ayuda

9 julio, 2023

Miles de israelíes, la mayoría reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, manifestaron anoche frente a la casa del ministro de Defensa, Yoav Gallant, para pedirle que vuelva a interceder para pedir la paralización de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Hasta las 03.00 de la madrugada miles de personas se congregaron en la localidad norteña de Amikam, mientras los activistas antirreforma, entre los que se incluyen colectivos de reservistas, han prometido intensificar sus protestas para obligar al Gobierno a enterrar definitivamente esa legislación, que busca socavar la independencia de la justicia y la separación de poderes.



«Juntos depositaremos nuestras esperanzas en el ministro de Defensa, quien ya ha demostrado que, en obediencia a su conciencia, no permitirá que se dañe la seguridad de Israel y que la nación sea destrozada», afirmó en un comunicado el colectivo «Hermanos en Armas», que reúne a reservistas contra la reforma.



A finales de marzo, Gallant pidió públicamente a Netanyahu que frenara la reforma judicial ante la fuerte respuesta social que había suscitado, con protestas masivas semanales y varias cartas de reservistas o pilotos de la fuerza aérea negándose a presentarse a servicio si ese proyecto seguía en pie.



«Hermanos en armas» aseguraron que anoche participaron en la protesta frente a la vivienda de Gallant «jefes de personal y generales del Ejército de todas las épocas, comandantes de los cuerpos de inteligencia del Mossad y Shin Bet [Shabak], y comisarios de policía» para pedir al ministro que intervenga de nuevo.



«La división social es más profunda que nunca y el golpe de estado del gobierno destruirá el ejército popular», lamentó anoche el exjefe del Shin Bet Ami Ayalon.



«Usted debe su ministerio a nosotros y a los cientos de miles que han tomado las calles. Elegiste tu lealtad a la seguridad de Israel sobre la lealtad a Netanyahu en el pasado y esperamos que lo hagas nuevamente», instó Ayalon a Gallant.



Carteles desplegados en la protesta decían: «Debe detenerse el proceso legislativo», citando una línea del discurso de Gallant el 25 de marzo.



Gallant, el primer oficial del Gobierno en expresar abiertamente estas diferencias, citó entonces un «peligro tangible» para la seguridad, y tres meses después, ante la intención del Gobierno de seguir adelante con la reforma, militares y reservistas han vuelto a escribir cartas anunciando su intención de no presentarse al servicio ni a los entrenamientos.



El discurso público de Gallant en marzo enfadó a Netanyahu, quien lo cesó al día siguiente; provocando las protestas más masivas desde que se anunció la reforma -más de 700.000 personas salieron a las calles en todo el país- y se convocó una huelga general.



Esto obligó al primer ministro a anunciar que congelaba la reforma para abrir un diálogo con la oposición y buscar un consenso al respecto, además de anular el cese de Gallant.



Sin embargo, las negociaciones con la oposición se rompieron en junio ante la falta de acuerdos y Netanyahu anunció que avanzarían con la reforma unilateralmente, lo que ha revitalizado todo el movimiento de protestas, y está previsto que el martes la Knéset (Parlamento israelí) apruebe en primera lectura la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, que permite que la Corte Suprema revise a iniciativa propia decisiones gubernamentales en base a si estas son razonables o no.



Por ello, el movimiento de protestas ha convocado para el martes otra «jornada de la ira» con manifestaciones masivas con la intención de bloquear carreteras y avenidas en todo el país, que culminarán de nuevo con otra concentración en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv.



Ayer, más de 180.000 personas se congregaron en el centro de Tel Aviv en el 27º sábado consecutivo, según los organizadores, y cientos de miles más en el resto del país. EFE y Aurora