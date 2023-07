La 80.ª Brigada Aerotransportada del Ejército de Ucrania regresa a Bakhmut

9 julio, 2023

Por Jonathan Spyer

Soldados de la 80.ª Brigada de Asalto Aéreo del Ejército ucraniano participan en un ejercicio de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades de combate (Foto: Jonathan Spyer).

Esta semana, en un centro de entrenamiento en la región de Bakhmut, mientras la guerra se desarrollaba a unos pocos kilómetros de distancia, los soldados de la 80.ª Brigada de Asalto Aéreo del Ejército ucraniano participaban en un ejercicio de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades de combate. Es parte de la rutina de combate de la unidad. Los días de ‘descanso’ no significan lo que parecen. “Cuando estamos lejos del frente, incluso después de uno o dos días, empiezas a perder habilidades. Así que practicamos todos los días”, dice Oleksandr, de 23 años, uno de los soldados que participa en el entrenamiento.

La 80.ª Brigada de Asalto Aéreo es una de las formaciones más antiguas y activas del Ejército ucraniano desde que comenzó la actual ronda de combates entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022. La unidad ha estado particularmente involucrada en la amarga y aún no finalizada batalla por la ciudad de Bakhmut, en el Donbas.

En el transcurso de 2023, las fuerzas invasoras rusas convirtieron esta antigua ciudad del Donbas en un símbolo. Ola tras ola de combatientes rusos del Wagner PMC [Compañía Militar Privada, por sus siglas en inglés] y de las fuerzas regulares rusas fueron lanzadas contra las defensas ucranianas en un esfuerzo continuo por tomar la ciudad.

La 80.ª Brigada de Ucrania estuvo entre las fuerzas que las detuvieron durante los largos meses. Wagner cantó victoria sobre las ruinas de Bakhmut a fines de mayo. Pero con el comienzo de la contraofensiva ucraniana a principios de junio, la ciudad y la región vuelven a estar en juego, con los ucranianos avanzando lentamente y hablando de un posible cerco de los rusos. Wagner, por supuesto, ya no participa en el juego.

Designaciones tales como «Brigada de Asalto Aéreo» sugieren a los oídos occidentales una fuerza de infantería altamente entrenada. La 80.ª Brigada alguna vez lo fue, y todavía está constituida alrededor de un cuerpo de suboficiales veteranos y experimentados. Sin embargo, muchos de los combatientes que participaron en el ejercicio de entrenamiento en la región de Bakhmut esta semana eran novatos debido a que fueron movilizados en febrero pasado. Han tenido que aprender rápido.

Los soldados de la 80.ª Brigada de Asalto Aéreo del Ejército ucraniano participan en un ejercicio de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades de combate (Foto: Jonathan Spyer)

“Fui movilizado y entrené durante cuarenta días”, dijo Oleksandr. “El entrenamiento no fue gran cosa. El conocimiento que obtuve fue del propio combate y de mis hermanos aquí”.

Al ver a los combatientes participar en el simulacro, su compromiso y fácil familiaridad con sus armas era obvio. El cansancio, y las miradas distantes detrás de las bromas y el humor también eran evidentes, en cuanto se detenían a descansar. Este grupo de hombres, con solo 40 días de entrenamiento cada uno antes de ser enviados a la vorágine de la batalla en Bakhmut, tienen actualmente más experiencia en combate convencional que cualquier fuerza comparable de cualquier ejército occidental.

Nazar, de 27 años, un ex ingeniero de paneles solares del centro de Ucrania, estaba sentado junto al área de entrenamiento, jugando con una granada de su bolsa mientras nos hablaba sobre la batalla en Bakhmut.

“Sí, sin experiencia previa. Entrené durante un mes en Zhitomir, luego entramos en combate en la región de Bakhmut. Luchamos contra Wagner y también contra algunas fuerzas del ejército ruso. “

Entonces, ¿cuál fue su impresión de Wagner?

“Mi impresión es que no lo hacían nada mal. A menudo, no tenían chalecos antibalas. Los rusos abrirían fuego con artillería por la mañana. Entonces Wagner simplemente se presentaría. Muchos de ellos murieron. El combate más cercano que tuve con ellos fue a unos diez metros. Se adelantaban con Kalashnikovs. Unas 15 personas. No puedo describir realmente la sensación. Mucha adrenalina. Ni siquiera entendía lo que estaba haciendo. Usamos alrededor de 1.800 balas de ametralladora en una hora.

Entre Wagner y los demás había una gran diferencia. Wagner estaba mejor preparado, tenían trincheras adecuadas. Wagner están luchando con la sensación de que o los mataremos, o si regresan, entonces sus propios muchachos lo harán. No capturamos gente de Wagner. Soldados regulares, sí”.

Lejos del área de ejercicio, en una cabaña de troncos de madera, los suboficiales de la brigada modelan escenarios basados en sus observaciones del comportamiento táctico ruso reciente y discuten las posibles respuestas a estos. Oleh, un corpulento sargento mayor de compañía, de 42 años, del centro del país, dirigía la discusión mientras nos sentábamos y observábamos.

“Recuperar 100 metros de nuestra patria también es una gran distancia”, nos dijo Oleh después, en respuesta a quienes dicen que la contraofensiva avanza demasiado lentamente. “Significa mucho para Ucrania”.

La 80.ª Brigada regresará al frente de Bakhmut cuando termine su breve período de «descanso». Sus homólogos de Wagner ya no están en el área, por supuesto. Solo queda el ejército regular ruso. Muchos piensan que el destino de la guerra de Ucrania se decidirá en el próximo período. Son unidades como la 80.ª Brigada Aerotransportada, civiles movilizados que han superado un bautismo de fuego como el que Europa no ha visto en 70 años, quienes procesarán el asunto en las próximas semanas de verano.

Fuente: The Jerusalem Post