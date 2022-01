Máxima tensión: Estados Unidos evacúa su personal diplomático de Kiev

24 enero, 2022

La situación en la frontera ucraniana no desescala y Estados Unidos teme un mal desenlace.

Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la «amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia».

Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

«Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son «impredecibles» y se pueden «deteriorar» sin aviso, advirtió el departamento de exteriores estadounidense.

Subrayó además que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede «impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos» y su capacidad para prestar servicios consulares.

Por eso insistió en que los estadounidenses que se encuentren en el país «deberían salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opción privada disponible.

El Departamento de Estado pidió asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

Por su parte, la Unión Europea no reducirá el personal de su Embajada en Ucrania, a diferencia de lo que decidió Estados Unidos, aseguró este lunes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien pidió no «dramatizar».

«No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna razón específica (…) No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones continúan y están continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania», dijo Borrell a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la UE.

Por su parte, Reino Unido siguió los pasos de Estados Unidos y avanza con la evacuación de personal diplomático.

Ucrania consideró la medida «prematura y de «excesiva cautela». En un comunicado, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, dice que Kiev «tomó nota» de la medida tomada por el Departamento de Estado de EEUU, en la que también recomienda a todos los estadounidenses que se encuentren en Ucrania que salgan del país.

«Respetando el derecho de los Estados extranjeros a garantizar la seguridad de sus misiones diplomáticas, consideramos prematura tal medida por parte estadounidense y una manifestación de excesiva cautela», señaló el portavoz. EFE y Aurora