Manifestantes israelíes cortan uno de los accesos al aeropuerto de Tel Aviv

9 marzo, 2023

Cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv y lograron bloquear una de las carreteras de acceso, aunque la policía desvió el tráfico sin causar interrupciones graves en el funcionamiento de la terminal.

Decenas de miles de manifestantes han vuelto a salir a las calles en las principales ciudades de todo Israel para protestar contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que en esencia busca politizar y menoscabar la independencia de la Justicia.



De momento, al menos 13 personas han sido detenidas por la policía en todo el país en enfrentamientos con agentes, según un portavoz.



En Tel Aviv, los manifestantes se dieron cita hoy en el aeropuerto con la intención de bloquear la llegada de Netanyahu, que a las 13 hora local (11 GMT) tiene previsto salir de visita oficial a Roma, aunque de momento la terminal funciona con relativa normalidad más allá de algo de atasco a la entrada.



«Dictador mentiroso no vuelvas aquí», gritaban los manifestantes en alusión al primer ministro, pidiéndole que se quede en Italia, donde tiene previsto reunirse con la nueva primera ministra italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni.



«Espero que este criminal salga del país y nunca vuelva, ya no le queremos más», dijo Yair Azgad, de 70 años, oriundo de Hadera, a quien le preocupa tanto la reforma judicial como la potencial dictadura en la que se puede convertir Israel con el nuevo gobierno.



El ministro de Seguridad Nacional, el extremista Itamar Ben Gvir, acudió a Ben Gurion para supervisar personalmente que el aeropuerto mantenía su funcionamiento y que la policía -cuerpo que dirige su ministerio- hacía todo lo posible para dispersar a los manifestantes y que estos no bloqueen carreteras.



La Autoridad de Aeropuertos de Israel pidió ayer a los viajeros que tenían previsto volar hoy que llegaran temprano a Ben Gurion, anticipándose a las interrupciones, y preferiblemente en tren, cuyo servicio se mantiene.



En el resto del país también bloquearon carreteras y accesos a ciudades, como en Jerusalem, Haifa, o Ranana.



En Haifa, que alberga el mayor puerto mercante del país, soldados y reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel han llegado a bloquear el tráfico marítimo en esta nueva jornada de protestas, bautizada como «día de la interrupción», que pretende paralizar el país.



“Durante décadas hemos estado navegando día y noche y protegiendo el principal sustento del Estado de Israel”, afirmaron estos militares del grupo Hermanos en Armas.



«Pero en una dictadura, el mar está cerrado. Elegimos interrumpir las operaciones en el puerto de Haifa para pedir con voz clara al gobierno que detenga este viaje descontrolado que hará que el Estado de Israel encalle”, agregó el grupo en un comunicado. EFE y Aurora