Netanyahu dice que la democracia israelí saldrá fortalecida de las protestas

9 marzo, 2023

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que inicia una visita oficial a Italia, durante la cual se reunirá con la primera ministra, la ultraderechista Giorgia Meloni, considera que la democracia "saldrá fortalecida" en su país tras las protestas contra de la reforma de la Justicia presentada por su Gobierno.

«La democracia no sólo no está en peligro, sino que saldrá fortalecida», afirma el mandatario en una entrevista publicada hoy por el diario italiano La Repubblica, en la que rechaza la acusación de estar bajo el chantaje de la extrema derecha, y afirma que es el momento de que Italia reconozca a Jerusalén como capital.



Según Netanyahu, «hay muchos malentendidos» sobre la reforma, «por ejemplo, se acusa a la extrema derecha de querer atacar los derechos civiles y los derechos de los homosexuales, pero pocos saben que en el Likud hay una sección particular que se ocupa de defender los derechos de la comunidad LGBT y que el jefe de esta sección, Amir Ohana, fue elegido y luego escogido por mí como presidente de la Knesset», el Parlamento israelí.



Sobre la actual ola de violencia entre palestinos e israelíes, Netanyahu cree que «el problema de los palestinos» es que «siguen presos de su rechazo a Israel como Estado judío, independientemente de las fronteras».



El primer ministro, que durante su estancia en Italia visitará la sinagoga de Roma y participará en un foro sobre innovación y energía, también asegura que es hora de que Roma reconozca «Jerusalén como capital ancestral del pueblo judío, desde hace tres mil años. Como ha hecho Estados Unidos con un gesto de gran amistad’.



Y sobre la guerra en Ucrania, se muestra dispuesto a «hacer lo que sea necesario para poner fin a esta carnicería». «Si ambas partes deciden que ha llegado el momento de buscar la mediación y que yo podría ser de ayuda, lo consideraré. Pero, tragicamente, no creo que ese momento haya llegado todavía», añade.



La reunión entre Meloni, que sigue la tendencia de Netanyahu de buscar acercamientos con algunos de los principales líderes de la extrema derecha occidental, tendrá lugar mañana viernes y tras la misma ambos darán una rueda de prensa, según el diario, aunque esta no ha sido oficialmente convocada aún.



Se trata de la segunda visita oficial del líder israelí a Europa desde que recuperara el cargo a finales de diciembre, tras un viaje a Francia a principios de febrero. EFE