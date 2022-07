Macron aboga por intentar «hacer volver a la razón» a Irán, pese a su negativa

6 julio, 2022

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que hay que seguir intentando "hacer volver a la razón" a Irán para que se avenga a cumplir con los términos del acuerdo internacional sobre su programa nuclear, aunque constató que hasta ahora lo está rechazando.

Macron, que recibió en París al primer ministro israelí, Yair Lapid, lamentó en una declaración a la prensa que «Irán se niega a aprovechar la oportunidad que se le ofrece de concluir un buen acuerdo».



Pero insistió en que «hay que defender este acuerdo, tener en cuenta los intereses de seguridad de nuestros amigos en la región, en primer lugar Israel, y completarlo con negociaciones todavía más fuertes» sobre el programa balístico iraní y sobre sus actividades de desestabilización de la región.



Porque el presidente francés reconoció que tampoco bastará con el compromiso alcanzado en 2015 sobre el llamado Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), que imponía a Irán limitaciones a su programa nuclear para impedirle dotarse de la bomba atómica, y que los occidentales e Israel le acusan de no respetar.



A su parecer, «este acuerdo no bastará para acabar con las actividades desestabilizadoras de Irán» pero abandonarlo sería todavía peor porque con «un Irán que estuviera en el umbral nuclear» esas actividades serían «todavía más peligrosas».



El primer ministro israelí, que recordó el escepticismo que siempre ha manifestado su país sobre la utilidad del JCPOA, se esforzó en señalar que en lo que sí coincide con Macron es en que «Irán viola el acuerdo y sigue desarrollando su programa nuclear».



En concreto, Lapid reprochó a Teherán «disimular las informaciones», enriquecer uranio más allá de los límites que tenía autorizados y además haber retirado cámaras de control instaladas en las plantas nucleares, que en su opinión tendrían que poder ser vigiladas.



«Frente a esta situación -añadió- el mundo no puede más que responder» y previno de que Israel no se quedará de brazos cruzados.



El primer ministro, que intenta poner presión para fijar una fecha límite para restaurar el acuerdo, repitió que «la situación actual no puede perpetuarse porque conducirá a una carrera de armamentos en Oriente Medio que amenazará la paz mundial».



Una amenaza a la que se refirió señalando la implicación de Irán en diversos proyectos «terroristas», como el descubierto recientemente en Turquía para atacar turistas israelíes en Estambul o una tentativa de ataque contra una plataforma gasística israelí cerca de las aguas del Líbano con drones procedentes de ese país.



El presidente francés, por otro lado, se felicitó por las «dinámicas positivas» en las relaciones diplomáticas establecidas entre Israel y varios países árabes, y dijo que hay que «profundizar» y «ampliar» ese movimiento.



Una dinámica -apostilló- que «debe acompañarse de progresos tangibles en la solución de la cuestión palestina, que responda a la vez a los intereses de seguridad de Israel y a las legítimas aspiraciones del pueblo palestino». EFE y Aurora