Luego de visitar Irán, Grossi dice que se estableció un “camino constructivo”

6 marzo, 2023

El director general del OIEA dio un panorama sobre la situación atómica de Irán tras visitar el país.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes en Viena, al inicio de una reunión de la Junta de Gobernadores de esta agencia nuclear de la ONU, que se ha establecido un «camino constructivo» con Irán para restablecer las inspecciones del programa nuclear iraní.

«Estamos en un camino constructivo. No soy ni optimista ni pesimista. Ese es el espíritu con el que he vuelto de Teherán», dijo Grossi a la prensa en referencia a sus conversaciones el viernes y sábado pasado en la capital iraní.

Pese a que Irán parece haberse comprometido a una serie de medidas voluntarias, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), no dio hoy más detalles al respecto y recordó que sus inspectores aún deben mantener más conversaciones con sus interlocutores iraníes.

«Tenemos una buena oportunidad, pero no puedo dar garantías. Sin embargo, yo nunca me rindo. Esto es un paso en la dirección correcta», dijo Grossi. «Lo que hemos aprendido en el pasado es que hojas de ruta o calendarios no siempre funcionan. Estamos trabajando ante el trasfondo de realidades políticas», matizó.

Grossi se reunió en Teherán por primera vez con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, para presentar su visión sobre cómo cooperar con la República Islámica. «Hablar con las personas que toman las decisiones supone una gran diferencia», destacó el director general del OIEA.

Desde febrero de 2021 los inspectores del Organismo tienen sólo acceso limitado a las instalaciones y actividades nucleares de Irán, aunque ahora Teherán parece dispuesta a reinstalar algunos equipos de vigilancia, incluyendo cámaras.

Pese a estas limitaciones los inspectores detectaron en febrero en una instalación nuclear subterránea en Irán trazas de uranio enriquecido por encima del 83%, lo que ya es muy cerca al 90% necesario para una bomba atómica.

Irán dice que ese nivel de enriquecimiento se debe a un error técnico no intencionado.

Por otra parte, Grossi destacó hoy que Irán no ha producido cantidades significativas ni ha acumulado ese material. El OIEA lleva años tratando de aclarar esos asuntos pendientes sobre la naturaleza del programa nuclear iraní.

Ante los más recientes incidentes, especialmente el hallazgo de la trazas de uranio enriquecido cercano al 90 %, Israel reiteró el domingo su derecho a defenderse, incluyendo un ataque contra instalaciones nucleares en Irán.

Grossi destacó hoy que, según el derecho internacional, «desde la Convención de Ginebra de 1949 hasta resoluciones del propio OIEA», cualquier ataque contra instalaciones nucleares está prohibido.

Los 35 países miembros de la Junta de Gobernadores del OIEA, se reúnen esta semana en Viena, en un encuentro dominado por la disputa nuclear con Irán y la crisis en Ucrania.

Con su promesa de mejorar la cooperación con el OIEA, Irán parece haber evitado que la Junta adopte una resolución que condene los avances de su controvertido programa nuclear.

Con información de Efe