Innovación israelí: implantes ofrecen a las mujeres con alopecia la chance de restaurar el cabello

26 mayo, 2023

Para las mujeres que sufren de alopecia, la pérdida de cabello puede ser traumática y alterar la vida.

Hairstetics desarrolló un inyector para fijar con fuerza varias hebras en el cuero cabelludo a la vez brindando una restauración inmediata del cabello a las mujeres que luchan contra la calvicie. «Hemos desarrollado un dispositivo de implante de cabello artificial para el tratamiento de la alopecia androgenética», le dijo el director general de Hairstetics Oren Ne’eman a NoCamels.

“La mayoría de las mujeres no son elegibles para el trasplante de cabello por varias razones: una, la forma en que pierden el cabello y la forma en que el cabello restante se adelgaza hace que no sea elegible para el trasplante de cabello. Dos, las mujeres suelen tener el cabello largo y el trasplante natural se realiza con folículos de cabello muy cortos que se reubican desde la parte posterior a las áreas donde hay escasez de cabello”. Sin embargo, Hairstetics no utiliza cabello real, sino que implanta mechones artificiales para que coincidan con el color del sujeto.

Las hebras se crean usando materiales que es poco probable que desencadenen una reacción alérgica, pero se tiene cuidado para garantizar que no haya una respuesta adversa. “Los materiales que usamos son muy biocompatibles para minimizar los efectos secundarios”, añadió Ne’eman. “Y estamos descartando a los pacientes que podrían tener efectos secundarios haciendo una prueba de menos de 50 cabellos. Entonces, si un paciente reacciona por algún motivo a esa prueba, no estamos procediendo a la implementación completa”.

El proceso comienza con un anestésico local administrado en el cuero cabelludo. El dispositivo que entrega la restauración del cabello luego «inyecta» 25 mechones a la vez a través de un conjunto de agujas que sobresalen de un dispositivo similar a un bloque, directamente en los puntos de la cabeza donde el cabello es delgado, adelgazado o completamente desaparecido. Todo el proceso toma entre 30 y 45 minutos.

Si bien los implantes son “más fuertes que nuestro cabello” y más difíciles de sacar, Ne’eman concluye que, no obstante, hay algo de desprendimiento de los folículos, hasta un 20% anual. Esto significa que algunos de los cabellos implantados tendrán que ser reemplazados a medida que se sueltan del cuero cabelludo.